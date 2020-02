ScourgeBringer: Postapokalyptischer Roguelite-Plattformer startet in den Early Access

Erlebe jetzt rasantes Jump'n'Run-Gameplay im Roguelite-Stil, das Eurogamer als "Mischung aus Dead Cells und Celeste" beschreibt

Schärfst deine Fähigkeiten mit einem hektischen Kampfsystem, das sich nur auf Angriffe konzentriert,

Schieße zu den jenseitigen adaptiven Klängen von Joonas Turner (Nuclear Throne, Downwell, Broforce...)vor,

Fordere Horden von unaussprechlichen Feinden und Riesen-Bossen, die das Geheimnis der Scourge bewahren heraus,

Erkunde die unendlichen Tiefen eines sich ständig verändernden Verlieses,

Enthülle Geheimnisse und finde Erinnerungsstücke früherer Entdecker, um Geheimnisse, die die Wirklichkeit definieren, freizuspielen.

Screenshot - ScourgeBringer (PC) Screenshot - ScourgeBringer (PC) Screenshot - ScourgeBringer (PC) Screenshot - ScourgeBringer (PC) Screenshot - ScourgeBringer (PC) Screenshot - ScourgeBringer (PC) Screenshot - ScourgeBringer (PC) Screenshot - ScourgeBringer (PC) Screenshot - ScourgeBringer (PC)

Der 2D-Roguelite-Plattformer ScourgeBringer von Flying Oak Games ( NeuroVoider ) und Dear Villagers ist am 6. Februar 2020 in den Early Access bzw. das Game-Preview-Programm für PC gestartet, wo er in sechs bis acht Monaten fertiggestellt werden soll. Sowohl auf Steam als auch im Microsoft Store wird aktuell ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis des auch im Game Pass für PC inkludierten Titels gewährt (13,49 Euro statt 14,99 Euro). Nach Abschluss der Entwicklung soll der Preis voraussichtlich leicht angehoben werden. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (derzeit sind 95 Prozent von 60 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "In einer postapokalyptischen Welt, in der ein mysteriöses Wesen die ganze Menschheit verwüstet hat, versetzt dich ScourgeBringer in die Rolle der tödlichsten Kriegerin ihres Clan: Kyhra. Hilf ihr das Unbekannte zu erforschen und sich durch alte Maschinen zu schlagen, die ein Siegel ihrer Vergangenheit bewachen und vielleicht die Erlösung der Menschheit."Als Kernelemente werden genannt:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer