Warparty: Steinzeitliche Echtzeit-Strategie für PC, PS4, Switch und Xbox veröffentlicht - 4Players.de

Warcave und die Crazy Monkey Studios haben ihr steinzeitliches Echtzeit-Strategiespiel Warparty am 28. März 2019 für PC ( Steam ), PlayStation 4 ( PlayStation Store ), Xbox One ( Microsoft Store ) und Nintendo Switch ( eShop ) veröffentlicht. Auf Steam, wo die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" sind, wird noch bis zum 4. April ein Launch-Rabatt von zehn Prozent gewährt (22,49 Euro statt 24,99 Euro).Zum Spielinhalt heißt es: "Warparty richtet sich sowohl an kompetitive Strategiemeister, als auch an Gelegenheitsspieler und kann, je nach eigenem Spielstil, von ruhig und gemächlich bis halsbrecherisch rasant gespielt werden. Das Spiel ist voller Elemente, die Echtzeitfans zu schätzen wissen: Verschiedene Angriffs- und Bewegungskommandos, intelligente KI-Gegner, ein voll ausgebauter Mehrspieler-Modus, vollkommen frei belegbare Hotkeys, detaillierte Spielstatistiken, ein Survival-Modus, ein Kampagnen-Modus mit Wiederspielwert und ein informatives In-Game-Wiki.Wählt eine von drei Fraktionen - Wildlander, Necromas oder Vithara - jede mit eigenen Einheiten, Gebäuden, Spielstilen und einzigartigen Talenten. Warparty kann, neben der Kampagne, in Gefechten gegen die KI, im Survival-Modus oder mit bis zu 6 Spielern auf dem PC beziehungsweise 4 auf den Konsolen im Online-Multiplayer-Modus gespielt werden. Damit es fair bleibt werden Ranglistenkämpfe am PC auf speziellen Warparty-Servern ausgetragen und auf Online-Bestenlisten kann die Community an Siegen und Niederlagen teilhaben." Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer