Nanotale - Typing Chronicles: Fantasy-Abenteuer der Epistory-Macher hat sich in den Early Access getippt - 4Players.de

Aktualisierung vom 24. Oktober 2019, 08:20 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 9. Oktober 2019, 09:24 Uhr:

Inzwischen ist der Early-Access-Start von Nanotale - Typing Chronicles erfolgt. Bis zum 30. Oktober wird auf Steam noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis des Epistory-Nachfolgers gewährt (13,49 Euro statt 14,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "größtenteils positiv" (aktuell sind 70 Prozent von zehn Reviews positiv).Fishing Cactus ( Epistory ) will sein Tipp-Abenteuer Nanotale - Typing Chronicles am 23. Oktober 2019 in den Early Access auf Steam schicken. Die Fertigstellung soll zwischen Februar und Mai 2020 erfolgen, der Preis während der Entwicklung unverändert bleiben. In der Spielbeschreibung heißt es: "Seit jeher haben wir Archivisten die Geheimnisse des Planeten studiert und katalogisiert, seine Veränderungen beobachtet und unser Neutralitätsgelübte eingehalten. Doch die Welt leidet - vom Uralten Wald bis hin zur Blauen Wüste. Der Baum des Lebens singt sein letztes Lied und tief in unserem Herzen spüren wir, dass die im Sterben liegt. Wir sind die Zeugen ihres Untergangs, aber wir dürfen nicht eingreifen. Wir sind nichts weiter als stille Beobachter.Nanotale - Typing Chronicles ist ein atmosphärisches Tipp-Rollenspiel-Adventure in einer farbenfrohen Welt. Begleite Rosalind, eine Novizin der Archivisten, auf ihrer Reise in ein Tal, um Pflanzen- und Gesteinsproben zur weiteren Analyse zu sammeln. Das Tal ist friedlich. Der letzte Krieg liegt in der fernen Vergangenheit. Bei so einem Routineauftrag kann nichts schiefgehen ... oder etwa doch?"Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer