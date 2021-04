Nanotale - Typing Chronicles: Fantasy-Abenteuer der Epistory-Macher tippt sich aus dem Early Access

Screenshot - Nanotale - Typing Chronicles (PC, Stadia) Screenshot - Nanotale - Typing Chronicles (PC, Stadia) Screenshot - Nanotale - Typing Chronicles (PC, Stadia) Screenshot - Nanotale - Typing Chronicles (PC, Stadia) Screenshot - Nanotale - Typing Chronicles (PC, Stadia) Screenshot - Nanotale - Typing Chronicles (PC, Stadia) Screenshot - Nanotale - Typing Chronicles (PC, Stadia) Screenshot - Nanotale - Typing Chronicles (PC, Stadia) Screenshot - Nanotale - Typing Chronicles (PC, Stadia) Screenshot - Nanotale - Typing Chronicles (PC, Stadia) Screenshot - Nanotale - Typing Chronicles (PC, Stadia) Screenshot - Nanotale - Typing Chronicles (PC, Stadia) Screenshot - Nanotale - Typing Chronicles (PC, Stadia) Screenshot - Nanotale - Typing Chronicles (PC, Stadia) Screenshot - Nanotale - Typing Chronicles (PC, Stadia) Screenshot - Nanotale - Typing Chronicles (PC, Stadia) Screenshot - Nanotale - Typing Chronicles (PC, Stadia) Screenshot - Nanotale - Typing Chronicles (PC, Stadia) Screenshot - Nanotale - Typing Chronicles (PC, Stadia) Screenshot - Nanotale - Typing Chronicles (PC, Stadia) Screenshot - Nanotale - Typing Chronicles (PC, Stadia)

Am 31. März 2021 haben Fishing Cactus ( Epistory ) ihr Tipp-Abenteuer Nanotale - Typing Chronicles für PC und Google Stadia veröffentlicht und den Early Access nach knapp eineinhalb Jahren offiziell beendet. Der Download via Stadia Store GOG und Steam , wo die Nutzerreviews bis dato "sehr positiv" ausfallen, kostet jeweils 19,99 Euro. Zum Inhalt heißt es von den Machern: "Nanotale erzählt die faszinierende Geschichte einer Welt, die am Rande der Zerstörung steht, während das Herz der Magie von Minute zu Minute schwächer wird. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Rosalind, die sich auf eine Reise in das magische Tal begibt, um Pflanzen- und Gesteinsproben zu sammeln und mysteriöse Vorkommnisse zu katalogisieren, um die Geheimnisse um den drohenden Untergang der Erde zu lüften.Nanotale bietet eine Mischung aus Tippen, Adventure und RPG-Erlebnis, bei dem die Spieler auf andere Charaktere treffen und mit ihnen interagieren, verschiedene Rätsel lösen und magische Kräfte entfesseln, um Feinde zu besiegen. Das Spiel zieht die Spieler mit seiner einzigartigen Spielmechanik in den Bann, da alles, von der Bewegung über den Kampf bis hin zur Menüsteuerung, ausschließlich über die Tastatur gesteuert wird, was die Spieler dazu herausfordert, ihre Tippfähigkeiten im Laufe des Spiels zu schärfen. Nanotale wird in den Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, brasilianisches Portugiesisch, Polnisch, Russland, Chinesisch, Koreanisch und Japanisch erhältlich sein.""Wir sind sehr froh bekanntgeben zu können, dass Nanotale jetzt auf Steam, GOG und Google Stadia verfügbar ist! Es war ein Traum, das ultimative Tipp-Adventure zu entwickeln und wir haben so viel von Epistory und aus der Zeit im Early Access gelernt", so Bruno Urbain, CEO von Fishing Cactus. "Wir möchten Nanotale mit so vielen Spielern wie möglich teilen und können es wirklich nicht mehr abwarten, dass die Spieler es erleben können!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer