Nintendo Labo: Toy-Con 04: VR-Set: Zelda und Mario bekommen kostenlos VR-Unterstützung - 4Players.de

Das VR-Pappset der Switch bekommt prominente Unterstützung: Nintendos US-Niederlassung hat auf Twitter verkündet, dass sich die Spiele The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Super Mario Odyssey ab dem 25. April in VR spielen lassen. Voraussetzung ist das VR-Headset zum Selberbasteln (Nintendo Labo - Toy-Con 04: VR-Set), das bereits am 12. April erscheint.Zelda soll man komplett in VR erleben können (von den Zwischensequenzen abgesehen), während es sich bei Mario lediglich um ein "familienfreundliches Bonus-Häppchen" handelt, so der Trailer auf Twitter: In drei neuen Mini-Missionen sammelt der Klempner Noten und Münzen, um in den Cap-, Seaside- und Luncheon-Kingdoms Herausforderungen zu bestehen. Im ersten Video-Szenen sieht man Mario aus festen Kamera-Perspektiven herumturnen.Wer bei Zelda Lust auf eine Runde VR hat, kann seinen alten Speicherstand nutzen und in den Optionen frei zwischen dem Labo-Headset und dem TV-Spiel wechseln. Man muss hier also seine Augen bei solch einem langen Spiel nicht zwangsweise überstrapazieren.Letztes aktuelles Video: Ueberblick