Nintendo Labo: Toy-Con 04: VR-Set: Zelda bekommt in VR eine Art Headtracking und Mario 3D-Zwischensequenzen - 4Players.de

yopparai schrieb am 17.04.2019 um 15:48 Uhr

Ich war fest davon berzeugt, dass Headtracking bei Zelda rausfliegt (wg. Framerate), jetzt haben sie?s tatschlich doch drin. Allerdings optional, was meiner Ansicht nach auch irgendwie Bnde spricht.

Ja keine Ahnung was das werden soll. Ein relativ sinnfreies Gimmick halt. Spielen kann das so ja eh niemand ernsthaft und das scheint auch gar nicht gewollt zu sein... also warum noch gleich einbauen?

Trotzdem, reizen wrde es mich schon, Hyrule wenigstens mal 3DS-Style in 3D zu sehen. Fr etwa 5 Minuten.

Na immerhin ein kostenloses Update, beschweren kann man sich also eher nicht.