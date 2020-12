Wrath: Aeon of Ruin: Retro-Shooter auf Sommer 2021 verschoben

Eigentlich hätte heute das dritte Content-Update für die Early-Access-Fassung von Wrath: Aeon of Ruin ab 18,89€ bei kaufen ) erscheinen sollen. Doch aufgrund einiger Covid-19-Erkrankungen im Team musste der Stapellauf auf Januar verschoben werden, wie die Entwickler via Steam mitteilen . Darüber hinaus wurde auch die für den 25. Februar angesetzte Veröffentlichung des düsteren Retro-Shooters (zur Vorschau ) auf PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch gekippt. Neues Zeitfenster ist jetzt Sommer 2021.Die Vorabfassung von Wrath: Aeon of Ruin kann aktuell für 20,99 Euro via Steam heruntergeladen werden. Auf GOG werden aufgrund eines 20-prozentigen Sonderrabatts sogar nur 16,79 Euro fällig. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (derzeit sind 90 Prozent von 809 Reviews positiv), Der aktuelle Wertungsschnitt auf GOG liegt bei 4,1 bzw. 4,4 von fünf Sternen. Hier die aktualisierte Roadmap bis zur Veröffentlichung:Letztes aktuelles Video: Content Update 2 and Big Box Trailer