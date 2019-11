Impostor Factory: To the Moon 3? Mystery-Abenteuer mit Zeitreise und blutigen Morden - 4Players.de

Screenshot - Impostor Factory (PC) Screenshot - Impostor Factory (PC) Screenshot - Impostor Factory (PC) Screenshot - Impostor Factory (PC) Screenshot - Impostor Factory (PC) Screenshot - Impostor Factory (PC) Screenshot - Impostor Factory (PC)

Ende 2020 wird Impostor Factory von Freebird Games ( To the Moon und Finding Paradise ) für PC, Mac und Linux erscheinen - bisher wurden Steam , GOG.com und Humble als mögliche Shops benannt. Im Gegensatz zu den bisherigen Spielen wird eine andere Story-Struktur versprochen. Die Rede ist von einem Mystery-Thriller, in dem sich die Zeit irgendwie zurücksetzen lässt, schließlich befindet sich eine Zeitmaschine in einem Badezimmer - und auch eine Reihe blutiger Morde und Lovecraft-Anleihen inkl. Tentakel wird es wohl geben. Chef-Entwickler Kao Gao ist der Ansicht, dass sein narratives Abenteuerspiel eindeutig "verrückt" hat.Impostor Factory gehört zur Reihe To the Moon (Sigmund Corp. und Finding Paradise), allerdings soll man selbst herausfinden, wie das "große Ganze" zusammenhängt. Man soll Impostor Factory aber auch spielen können, ohne die anderen Teile zu kennen. Das Spiel wird die To-the-Moon-Reihe abschließen.Letztes aktuelles Video: To the Moon 3 - Trailer