Impostor Factory: Erster offizieller Trailer zum dritten Teil der To-the-Moon-Serie

Freebird Games hat den ersten offiziellen Trailer zu Impostor Factory veröffentlicht, das den dritten Teil der To-the-Moon-Reihe darstellt und die Serie auch abschließen soll. Die vorherigen Videos waren z.T. als eher scherzhaftes Übergangsmaterial gedacht - die Tanzeinlage hatte etwa nichts mit dem tatsächlichen Spiel zu tun, wie Kan Gao erklärt, der To the Moon hauptverantwortlich erschaffen hat.Gao teilt außerdem mit, dass die Veröffentlichung des Spiels nach wie vor gegen Ende dieses Jahres angepeilt wird und der Titel sowohl auf Steam als auch auf GOG und im Humble Store für Windows, Mac und Linux verfügbar sein soll. Die Geschichte werde trotz Verbindungen zu den Ereignissen der Vorgänger für sich stehen, sodass man sie genießen kann ohne To the Moon oder Finding Paradise zu kennen.Letztes aktuelles Video: Offizieller Trailer