Impostor Factory: Dritter (und letzter?) Teil aus der Reihe "To the Moon" erscheint Ende September

Impostor Factory hat einen Releasetermin: Nach Angaben von Eurogamer.net erscheint das Erzählabenteuer von Freebird Games am 30. September für den PC via Steam. Es handelt sich dabei um den dritten Teil aus der so genannten "To-the-Moon-Reihe", der wahrscheinlich deren Ende markieren wird. In der Vergangenheit soll Freebird Games den Fans laut Eurogamer bereits mitgeteilt haben, dass mit Impostor Factory eine Ära zu Ende gehen wird - sowohl im Hinblick auf die Reihe als auch den Entwickler.Die Handlung dreht sich um einen Mann namens Quincy, der eine Einladung in ein abgelegenes Herrenhaus annimmt. Dort findet er im Badezimmer eine Zeitmaschine, die sich bei der Aufklärung eines Kriminalfalls als nützlich erweisen soll - oder noch mehr Chaos anrichtet? Die Entwickler selbst beschreiben das Werk als "verrückten Tragicomedykrimimysterythriller in einer Zeitschleife mit mehreren Opfern und einer verdächtigen Katze". Klingt interessant... Vorkenntnisse aus den beiden vorangegangenen Titeln To the Moon und Finding Paradise soll man übrigens nicht benötigen.Letztes aktuelles Video: Offizieller Trailer