Impostor Factory: Dritter Teil der "To the Moon"-Saga veröffentlicht

Eine Geschichte, die Sie fluchen lässt

Eine gemütliche Mischung aus Adventure-Elementen und klassischer RPG-Ästhetik

Dialoge, die sich so falsch lesen, aber so richtig anfühlen

Eine Espresso-Ausführung ohne Füllstoff und ohne Zeitverlust

lange Katze

Am 30. September 2021 haben Freebird Games das auf To the Moon und Finding Paradise folgende sowie als "verrückter Zeitschleifen-Tragikomödien-Krimi mit mehreren Opfern und einer verdächtigen Katze" beschriebene 2D-Adventure Impostor Factory für PC veröffentlicht. Kenntnisse der beiden Vorgänger seien jedoch nicht nötig. Auf Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "äußerst positiv" ausfallen (aktuell sind 98 Prozent der knapp 600 Reviews positiv), wird noch bis zum 7. Oktober ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (7,37 Euro statt 8,19 Euro). In der Spielbeschreibung heißt es: "Dr. Watts und Dr. Rosalene haben einen ganz besonderen Beruf: Sie geben den Menschen eine neue Chance, ihr Leben zu leben, und zwar von Anfang an. Aber das ist nicht ihre Geschichte. Vermutlich. Stattdessen geht es um Quincy. Ich möchte Ihnen eine Geschichte über ihn erzählen.Eines Tages wurde Quincy zu einer ausgefallenen Party in einem verdächtig abgelegenen Herrenhaus eingeladen. Also sagte er zu und ging hin, denn obwohl das Haus verdächtig und abgelegen war, war es auch schick und veranstaltete eine Party. Es war sogar so schick, dass sich im Badezimmer eine Zeitmaschine befand. Quincy könnte sich die Hände waschen und nebenbei eine Zeitreise machen. Das spart Zeit! Aber natürlich fangen die Menschen dann an zu sterben, weil sie das nun einmal tun. Und irgendwann wird es ein bisschen liebestechnisch, und es geht um Tentakel. Jedenfalls ist das etwa 1/3 dessen, worum es im Spiel wirklich geht."Als wesentliche Merkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: Offizieller Trailer