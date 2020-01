7th Sector: Cyberpunk-Abenteuer erscheint Anfang Februar für Konsolen

Das Cyberpunk-Abenteuer 7th Sector von Sergey Noskov erscheint am 5. Februar auch für PS4, Xbox One und Switch. Das hat Publisher Sometimes You bekannt gegeben. Auf dem PC wurde der Titel bereits im März 2019 veröffentlicht und von Steam-Nutzern durchschnittlich sehr positiv bewertet.Das Spiel wird auf der Shop-Seite folgendermaßen beschrieben:"7th Sector lädt Sie ein, sich in die geheimnisvolle Welt des Cyberpunk einzutauchen und einen schwierigen Weg zu gehen, verschiedene technische Probleme zu lösen, Gefahren zu begegnen und Informationen über die Welt und die darin stattfindenden Ereignisse zu sammeln. Auf dieser Reise werden Sie mehrere 'Charaktere' mit Ihren einzigartigen Fähigkeiten verwalten und eine Verbindung zu verschiedenen technischen Geräten herstellen, interaktion mit ihnen kann das Ende des Spiels beeinflussen."Bei Gematsu werden außerdem noch der immersive Soundtrack von Nobody's Nail Machine, die einzigartigen Rätsel und die vier möglichen Endsequenzen hervorgehoben.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer