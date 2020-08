The Riftbreaker: Prolog als Demo zum Download: Basis bauen, Rohstoffe sammeln und Gegner erledigen

Bei Steam kann der Prolog von The Riftbreaker als Demo runtergeladen werden, der vor dem Beginn der Handlung des Hauptspiels angesiedelt ist. In dem Spiel von den EXOR Studios ( X-Morph: Defense , Zombie Driver) erkundet man einen außerirdischen Planeten, baut dort eine Basis auf, sammelt Rohstoffe und kämpft gegen zahlreiche Gegner. Die Vollversion des Aufbau-/Survival-Spiels mit Action-Rollenspiel-Elementen soll noch im Laufe des Jahres erscheinen.EXOR Studios: "Im Prolog von Riftbreaker erlebst du, was vor dem Beginn der Handlung des Hauptspiels geschah. Entdecke eine komplett neue Welt. Sammle Rohstoffe. Baue eine Basis auf. Verteidige dich gegen tausende außerirdische Kreaturen. Oder wähle die entspannte Variante und spiele so, wie du es willst - es ist deine Entscheidung."Letztes aktuelles Video: GameplayTrailer