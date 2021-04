The Riftbreaker: Aufbau- und Survivalspiel erscheint im Herbst 2021 für PC und Konsolen

Die EXOR Studios wollen The Riftbreaker im Herbst 2021 zeitgleich für PC (Steam, Epic Games Store, GOG.com), PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlichen. In Zusammenarbeit mit Maximum Games sollen die Konsolen-Versionen auch in physischer Form vertrieben werden. Die Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One sollen erst später folgen.Im Spiel, das als Aufbau- und Survival-Spiel mit Action-Rollenspiel-Elementen beschrieben wird, baut man eine Basis auf und sammelt Ressourcen in der feindlichen Umgebung. Man errichtet automatisierte Minen, Raffinerien, Pipelines zum Transport von Flüssigkeiten, Fabriken zur Waffenproduktion und diverse Energieanlagen. Die gebauten Anlagen sollen durchaus komplex ausfallen, da das Portal zur Heimatwelt ziemlich viel Energie benötigen wird. Die nötigen Ressourcen findet man in der Umgebung - und stellenweise ziemlich weit weg von der eigenen Basis, die man mit automatischen Verteidigungsgeschützen ausstatten kann. Zwischen Haupt- und Nebenbasis wird man mithilfe von Portalen reisen können und das ist auch nötig, denn allerlei außerirdischen Gegnern gefällt die Präsenz von Ashley S. Nowak nicht. Im Kampf wird schweres Waffenarsenal aufgefahren, vor allem wenn die Verteidigungsanlagen den Gegnermassen nicht mehr gewachsen sind. Von besiegten Gegner erhält man übrigens Forschungsproben und seltene Ressourcen, die man zur Erforschung von neuen Technologien, Gebäude, Waffen und Ausrüstung benötigt.Die Alpha-5-Version auf dem PC ist derweil mit dem dynamisch generierten Survival-Modus und neuen Gegnern erweitert worden. Außerdem wollen die Entwickler den Forschungsbaum komplett überarbeitet haben. Gleiches gilt für die allgemeine Balance des Spiels.Letztes aktuelles Video: Base Building Trailer