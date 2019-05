Undead Horde: Die Untoten erheben sich auf PC, PS4, Xbox One und Switch - 4Players.de

Screenshot - Undead Horde (PC) Screenshot - Undead Horde (PC) Screenshot - Undead Horde (PC) Screenshot - Undead Horde (PC) Screenshot - Undead Horde (PC) Screenshot - Undead Horde (PC) Screenshot - Undead Horde (PC) Screenshot - Undead Horde (PC) Screenshot - Undead Horde (PC) Screenshot - Undead Horde (PC) Screenshot - Undead Horde (PC)

Das Action-Rollenspiel Undead Horde von 10tons, in dem man als Totenbeschwörer Armeen von bis zu 100 Untoten dirgiert, ist nach zweimonatiger Early-Access-Phase am 15. Mai 2019 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erschienen. Der Downlaod via Steam Microsoft Store und eShop schlägt mit jeweils 16,99 Euro zu Buche.Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (derzeit sind 91 Prozent der über hundert Reviews positiv). Der Wertungsschnitt auf GOG liegt aktuell bei 4,4 von fünf Sternen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Lasse als Nekromant Tote wieder aufstehen. Undead Horde ist ein Action-Spiel mit Rollenspiel- und Hack'n'Slash-Elementen. Du bekämpfst die Lebenden, die alle Nekromanten und ihre untoten Diener ins Exil verbannt haben. Du lässt alle Arten von Kreaturen von den Toten aufstehen und rekrutierst eine Armee von bis zu 100 Untoten. Deine Armee folgt dir oder greift selbstständig an, je nach deinen Befehlen." Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer