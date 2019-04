Moto GP 19: Deep Learning: Gegner-Intelligenz basiert auf neuronalen Netzwerken - 4Players.de

In Moto GP 19 möchte Entwickler Milestone auf eine künstliche Gegner-Intelligenz setzen, die auf einem neuronalen Netzwerk und Deep-Learning-Technologie basiert. Diese KI "A.N.N.A." (Artificial Neural Network Agent) hat Milestone nun näher vorgestellt."A.N.N.A ist das Ergebnis einer mehr als zweijährigen gemeinsamen Entwicklungsphase mit Ingenieuren und Daten-Analysten von Orobix. Die Spezialisten für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI) haben ein neues Modell anstelle der traditionellen KI, bei der jede Aktion von einem Entwickler im Voraus geplant wird, kreiert. Bei dieser neuronalen netzwerkbasierten KI ist der Ansatz völlig anders; die Entwickler diktieren keine voreingestellten Verhaltensweisen, sondern stellen der KI ein Ziel und entsprechende Tools zur Verfügung, um dieses zu erreichen. Durch ein komplexes Belohnungssystem lernt die KI anschließend selbstständig, welche Verhaltensweisen und Maßnahmen nützlich oder kontraproduktiv sind, um das gesetzte Ziel zu erreichen. Dieser maschinelle Lernansatz wird Verstärkungslernen genannt und ermöglicht es, eine KI zu erschaffen, die sich der Umgebung und den Folgen ihrer Handlungen sehr bewusst ist. Die Spielstrategie einer neuronalen KI basiert also auf der Interaktion zwischen KI und Umgebung und wirkt daher sehr natürlich. Bisherige Ansätze konzentrieren sich meistens auf die Beobachtung und Nachahmung des menschlichen Verhaltens, die dann der KI im Spiel in festen Parametern vorgegeben wird", heißt es in der Pressemitteilung."Die Trainingsphase auf Basis des Verstärkungslernens dauert mehrere Monate, in denen die Entwickler mehr als 200.000 Rennen an einem Tag simulierten, mehr als ein professioneller Fahrer in seinem ganzen Leben fahren kann. Die Trainingsphase einer Neuronalen KI kann dabei in zwei Aspekte unterteilt werden: die Erkundungsphase, in der die KI versteht, ob die Folgen ihrer Handlungen nützlich sind, um ihr Ziel zu erreichen und die Betriebsphase, in der die KI ihre Erfahrung und ihr Wissen nutzt, um die bestmögliche Belohnung zu erhalten. Das Ergebnis ist ein äußerst realistisches und natürliches Fahrverhalten mit Fahrsystemen, Manövern und Techniken, die denen eines professionellen Fahrers sehr ähnlich sind. Performance-technisch sind die Rundenzeiten der neuronalen KI sehr nahe an den Rundenzeiten professioneller Fahrer im realen Leben und viel schneller als bei einem herkömmlichen KI-System. Das Verhalten in der Gruppe ist aggressiv aber fair, wobei die KI jederzeit bereit ist, Fahrfehler für sich zu nutzen. Um dem Können aller Spieler gerecht zu werden, ist der Schwierigkeitsgrad natürlich anpassbar. Die Herausforderung für die MotoGP Hardcore-Fans war noch nie so hart!"Letztes aktuelles Video: ANNA Artificial Neural Network Agent - Neural AI explained"Wir stehen vor einer der größten Innovationen in der Geschichte von Milestone", so Luisa Bixio, CEO von Milestone. "Die erstaunliche Arbeit, die unsere Ingenieure in Zusammenarbeit mit Orobix geleistet haben, ist ein großartiges Beispiel für zwei unabhängige Unternehmen, die in einer Branche innovativ sind, die oft von großen Unternehmen kontrolliert wird. Es ist eine Demonstration von Kreativität, Leidenschaft und Innovationsfähigkeit".Michele Caletti, Moto GP 19 Producer, kommentiert: "Wir haben das Spiel nach dem Feedback entwickelt, das wir von unserer leidenschaftlichen Community erhalten haben. Eine der am häufigsten gestellten Anforderungen waren eine härtere Herausforderung für den Einzelspieler-Modus und ein natürlicheres Verhalten der KI. Mit neuronalen Netzwerken haben wir beide Ziele erreicht, wobei die Ergebnisse über unseren kühnsten Erwartungen liegen. Ich denke, dies ist nur der erste Schritt auf einem Innovationspfad, auf dem neuronale Netzwerke für die Spieleentwicklung entscheidend werden".Luca Antiga, Chief Technical Officer bei Orobix, sagte: "Es war spannend, eng mit Ingenieuren und Designern von Milestone zusammenzuarbeiten und zu sehen, wie sich eine neue Generation von KI entwickelt. Es ist wirklich motivierend zu wissen, dass die von uns in vielen Monaten entwickelte Technologie auf PCs und Konsolen auf der ganzen Welt eingesetzt wird. Hier bei Orobix arbeiten wir bereits an weiteren Anwendungen dieser Technologie in verschiedenen Branchen, wie z.B. Medizintechnik und Fabrikation".Das Motorrad-Rennspiel wird am 6. Juni für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. "Einige Wochen später" soll die Umsetzung für Switch folgen.