Moto GP 19: Mehrspieler-Details und dedizierte Server; kein Online-Multiplayer auf Switch - 4Players.de

Milestone verspricht Verbesserungen beim Multiplayer-Modus und der technischen Server-Infrastruktur von Moto GP 19 . Das Motorrad-Rennspiel wird am 6. Juni für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Der Launch für Switch wird am 27. Juni folgen, allerdings ohne Online-Multiplayer-Modus. Stattdessen wird ein lokaler Multiplayer-Modus auf der Nintendo-Konsole geboten.So wird es erstmalig in einem Spiel von Milestone dedizierte Server für Online-Matches geben. Die Entwickler setzen dabei auf Server von Amazon. Michele Caletti (Producer bei Milestone): "Rennspiele sind unglaublich anspruchsvoll in Bezug auf Bandbreite und Ping-Zeit, um glaubwürdige Action auf der Strecke darzustellen. Um ein MotoGP-Bike bei 300 km/h zu managen, ist absolute Präzision bei Kollisionen und eine präzisen Wiedergabe der Züge der Gegner nötig. Dank Amazon GameLift sind die Ping-Zeiten nicht nur niedriger, sondern auch viel konstanter. Die Bandbreite vom Server ist virtuell kein Problem und jeder Spieler hat die gleiche Datenbewegung. Und das Gefühl auf der Strecke ist jetzt unglaublich.""Amazon hilft Entwicklern, große Träume zu verwirklichen und noch größer zu werden, und wir freuen uns, dass Milestone Amazon GameLift einsetzt, um Fans der MotoGP 19 zu begeistern", ergänzt Jen MacLean, Worldwide Head of Business Development bei Amazon Game Tech. "GameLift hilft Entwicklern, die von Spielern ersehnten Multiplayer-Erlebnisse mit niedriger Latenz und hoher Zuverlässigkeit zu liefern."In MotoGP 19 können die Spieler entweder in der Liste der öffentlichen Lobbys nach einem passenden Rennen suchen oder mithilfe der privaten Lobbys einen eigenen Grand Prix erstellen. Zeitgleich mit den privaten Lobbys ist auch der Rennleiter-Modus verfügbar, der es Spielern ermöglicht, alle Funktionen während eines Online-Matches zu verwalten. Der Rennleiter kann Rennen einstellen und die Wetterbedingungen auf der Strecke bestimmen. Während des Rennens kann der Rennleiter zudem Strafen für regelwidriges Verhalten der Fahrer verhängen. Mit dem TV-Director-Modus können die Spieler auch Kameras und Overlays verwalten - zum Beispiel für Livestreams.Letztes aktuelles Video: Multiplayer Features