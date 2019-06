Moto GP 19: Motorrad-Rennspiel für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

"A.N.N.A., die leistungsstarke AI auf Basis neuronaler Netzwerke: A.N.N.A (Artificial Neural Network Agent), ist eine revolutionäre künstliche Intelligenz auf Basis neuronaler Netzwerke, die zusammen mit Orobix, einem auf die Entwicklung von AI-Lösungen spezialisiertes Unternehmen, entwickelt wurde. Die neue neuronale AI ermöglicht eine unglaubliche Herausforderung für Spieler mit schnelleren und präziseren Gegnern und extrem realistischen Verhaltensweisen. Um jedoch den Bedürfnissen aller Spieler gerecht zu werden, ist der Schwierigkeitsgrad vollständig anpassbar. Doch für die MotoGP Hardcore-Fans waren die Herausforderung noch nie so hart!

Online mit Freunden spielen: Der neue Multiplayer-Modus in MotoGP 19 bietet wichtige Verbesserungen sowohl in Bezug auf die technische Infrastruktur, als auch auf das Spielerlebnis. Mit den neuen dedizierten Servern ist das Gameplay unglaublich reibungslos. Spieler können in den öffentlichen Lobbys nach Rennen suchen, die ihren Bedürfnissen entsprechen, oder dank der privaten Lobbys ihren eigenen, individuellen Grand Prix erstellen, um nur mit Freunden zu fahren. Milestone hat auch den Race Director-Modus eingeführt, der es den Spielern ermöglicht, jeden Aspekt des Rennens während des Online-Wettbewerbs zu verwalten und Strafen für nicht regelkonformes Verhalten der Fahrer zu verhängen - genau wie bei einem echten MotoGP Rennen. Dank des TV Director-Modus können die Spieler auch Kameras und Overlays verwalten, um die atemberaubendsten Aktionen aufzunehmen und in ihren Livestreams zu zeigen.

Ein Sprung in die Legenden: Im Modus 'Historische Fahrer' können Spieler in die Geschichte von MotoGP eintauchen und aus mehr als 50 legendären Fahrern und 35 offiziellen 500ccm-Bikes und MotoGP-Kategorien wählen, die alle perfekt und detailliert nachgebildet wurden. Zusammen mit den offiziellen 19 Strecken der laufenden Saison gibt es 3 historische Strecken, Laguna Seca 2013, Donington 2009 und Catalunya 2015, die alle dafür bekannt sind, Schauplatz geliebter Erinnerungen aller MotoGP Fans zu sein.

Ein Stil für jeden Fahrer: In MotoGP 19 gibt es viele neue Tools, um einen einzigartigen Fahrer zu erstellen. Dabei steht die bisher größte Auswahl der beliebtesten Accessoires und Marken zur Verfügung; mit dem Grafik-Editoren können Spieler genau wie echte MotoGP Champions ihren eigenen Helm, Rennnummern und Butt Patches entwerfen. Alle von Spielern erstellten Gegenstände können mit der Community geteilt werden, so dass jeder sie bewerten oder herunterladen kann!

Eine neue Wettbewerbsklasse: Wie in der realen Saison MotoGP 2019 findet in diesem Jahr das Debüt des neuen FIM Enel MotoE World Cup statt, bei der emissionsfreie Motorräder auf einigen der berühmtesten Rennstrecken der MotoGP Championship zum Einsatz kommen. Dank ihrer Besonderheiten wie hohes Drehmoment und Gewicht werden die Spieler mit MotoE-Bikes einen völlig neuen Fahrstil erleben."

Milestone hat MotoGP 19 auf PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Die Switch-Version wird ab dem 27. Juni erhältlich sein. Die Switch-Fassung enthält nicht den Online-Multiplayer-Modus. Dieser wird durch einen lokalen Multiplayer-Modus ersetzt. In der Switch-Version können von Spielern erstellte Elemente nicht online mit anderen geteilt werden.In Moto GP 19 können Spieler an der Saison 2019 teilnehmen, gegen MotoGP-Champions antreten oder in die Fußstapfen eines jungen Fahrers treten, um sich im Red Bull MotoGP Rookies Cup bis an die Spitze der Rangliste zu fahren. Die Entwickler versprechen härtere Herausforderungen, ein besseres Mehrspielererlebnis, mehr Inhalte für den Einzelspieler-Modus und höheren Realismus. Auch emissionsfreie Motorräder (FIM Enel MotoE World Cup) dürfen gefahren werden.Features (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer