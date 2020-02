Utawarerumono: Prelude to the Fallen: Wird Ende Mai erscheinen

"In Prelude to the Fallen wird die Geschichte eines Mannes erzählt, der ohne Erinnerungen aufwacht und von einem Stamm herzlicher Siedler aufgenommen wird. Nach und nach wird er einer von ihnen und bekommt den Namen 'Hakuoro'. Als die Nachbardörfer das Dorf angreifen, stellt sich Hakuoro gegen die Angreifer und so beginnt sein Abenteuer", schreibt der Publisher.



"Eine epische Geschichte: Über Liebe, Krieg und Schicksal

Mythische Helden: Eine Geschichte über die unterschiedlichsten Helden, deren Schicksal doch verwoben zu sein scheint.

Die Kunst des Krieges: Der Sieg im Kampf kann nur mit sorgfältig ausgewählten Taktiken, dem zunutze machen der Elemente und den einzigartigen Fähigkeiten der Helden davongetragen werden."

NIS America hat den Releasetermin von Utawarerumono: Prelude to the Fallen bekanntgegeben. Das Spiel erscheint am 29. Mai 2020 für PlayStation 4 und PS Vita.Letztes aktuelles Video: Charakter-TrailerKey-Features (laut Hersteller):