Utawarerumono: Prelude to the Fallen: Taktik-Rollenspiel zieht in die Schlacht

Screenshot - Utawarerumono: Prelude to the Fallen (PS4)

Eine epische Geschichte: Über liebe, Krieg und Schicksal

Mythische Helden: Eine Geschichte über die unterschiedlichsten Helden, deren Schicksal doch verwoben zu sein scheint.

Die Kunst des Krieges: Der Sieg im Kampf kann nur mit sorgfältig ausgewählten Taktiken, dem zunutze machen der Elemente und den einzigartigen Fähigkeiten der Helden davongetragen werden.

Am heutigen 29. Mai 2020 veröffentlicht NIS America das bereits 2018 in Japan erschienene Taktik-Rollenspiel Utawarerumono: Prelude to the Fallen von Aquaplus und Sting auch hierzulande für PlayStation 4 und PlayStation Vita - inklusive Cross-Save-Funktion. Die PS4-Fassung ist sowohl als physische Origins Edition inklusive Soundtrack und Artbook im Handel als auch als Download im PlayStation Store (Preis: 59,99 Euro), die Vita-Version ausschließlich via PlayStation Store (Preis: 39,99 Euro) erhältlich. Unser Test befindet sich in Arbeit.Spielbeschreibung des Herstellers: "Das erste Mal erscheint die Utawarerumono-Saga in Europa! In Prelude to the Fallen wird die Geschichte eines Mannes erzählt, der ohne Erinnerungen aufwacht und von einem Stamm herzlicher Siedler aufgenommen wird. Nach und nach wird er einer von Ihnen und bekommt den Namen 'Hakuoro'. Als die Nachbardörfer das Dorf angreifen, stellt sich Hakuoro gegen die Angreifer und beginnt so ein unvergessliches Abenteuer."Als Kernelemente werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer