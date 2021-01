Utawarerumono: Prelude to the Fallen: PC-Start des Taktik-Rollenspiels datiert

#Utawarerumono: Prelude to the Fallen is coming to Steam on January 22! We couldn't be more excited to bring you the full trilogy.



Wishlist now!https://t.co/eKCg5pImdq pic.twitter.com/UbNT4rz5Sr



— Shiravune (@shiravune) January 7, 2021

Am 22. Januar 2021 werden Aquaplus, DMM Games und Shiravune das bereits für PlayStation Vita und PlayStation 4 (zum Test ) erschienene Taktik-Rollenspiel Utawarerumono: Prelude to the Fallen ab 60,38€ bei kaufen ) auch für PC veröffentlichen Auf Steam kann man die Neuauflage des ersten Teils der außerdem aus Mask of Deception und Mask of Truth bestehenden Trilogie bereits auf die Wunschliste setzen. Spielbeschreibung des Herstellers: "In Prelude to the Fallen wird die Geschichte eines Mannes erzählt, der ohne Erinnerungen aufwacht und von einem Stamm herzlicher Siedler aufgenommen wird. Nach und nach wird er einer von Ihnen und bekommt den Namen 'Hakuoro'. Als die Nachbardörfer das Dorf angreifen, stellt sich Hakuoro gegen die Angreifer und beginnt so ein unvergessliches Abenteuer."Letztes aktuelles Video: Einstieg PS4