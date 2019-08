Stela: 2D-Plattformer im Trailer - 4Players.de

Die SkyBox Labs haben einen weiteren Trailer zu dem "filmischen" 2D-Plattformer Stela veröffentlicht.In Stela wird eine junge Frau in eine geheimnisvolle altertümliche Welt versetzt. Dort gilt es, sich gigantischen Biestern, heimtückischem Terrain und "einschüchternden Herausforderungen" (laut Entwickler) zu stellen. Zudem soll sich im Rahmen der Rätsel die Umgebung manipulieren lassen, um in der Deckung der Landschaft an den gefährlichen Kreaturen vorbeizuschleichen. Als Schauplätze warten mysteriöse Städte, verwunschene Wälder und geräumige unterirdische Ruinen.Letztes aktuelles Video: PAX West 2019 Trailer