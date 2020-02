Stela: Umsetzungen für PC und Switch datiert

SkyBox Labs hat einen Releasetermin für die Umsetzung des 2D-Plattformers Stela auf PC und Switch bekannt gegeben . Ab dem 13. März soll das Spiel in einer Definitive Edition bei Steam und im eShop zum Preis von knapp 20 Euro angeboten werden. Neben der ursprünglichen Fassung erhält man außerdem sämtliche Inhalte, die seit dem ursprünglichen Release bei Apple Arcade und auf Xbox One dazugekommen sind, darunter 15 weitere Areale und 3D-Dioramen. Mit einem finalen Update für alle Plattformen will man außerdem eine erweiterte Endsequenz, visuelle Verbesserungen und letzte Bugfixes realisieren.In unserem Test hat Stela eine Wertung von 67% erhalten. "Als erstes eigenes Spiel von SkyBox Labs macht Stela seine Sache ordentlich, beim nächsten Titel braucht es aber mehr Qualität und eigene Ideen!", meinte Matthias in seinem Fazit.Letztes aktuelles Video: Switch und Steam Release-Ankuendigung