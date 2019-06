Destiny Connect: Tick-Tock Travelers: Termin des Zeitreise-Rollenspiels - 4Players.de

Zeitreisende: Die Stadt Clocknee verändert sich je nachdem wie sich der Spieler in bestimmten Spielsituationen verhält.

Mechanische Fähigkeiten: Das nutzen der mechanischen Fähigkeiten ist unerlässlich um sich der feindlichen Maschinen zu erwehren oder die Umgebung zu manipulieren.

Upgrade: In verschiedenen Workshops kann der Spieler seine Ausrüstung mit verschiedenen Teilen verbessern."

NIS America hat das Release-Datum von Destiny Connect: Tick-Tock Travelers festgezurrt. Das Zeitreise-Rollenspiel wird am 25. Oktober 2019 für PlayStation 4 und Switch erscheinen.Letztes aktuelles Video: Adventure of a TimelineDer Hersteller schreibt: "Die Stadt Clocknee feiert gerade den Beginn eines neuen Jahrtausends, als die Zeit plötzlich still steht und eine Horde feindlich gesinnter Maschinen auftaucht. Eine junges Mädchen mit dem Namen Sherry, ihr Freund Pegreo und Isaac, der zeitreisende Roboter machen sich auf die Suche nach einer Erklärung für diese mysteriösen Ereignisse. Zusammen besuchen Sie die Vergangenheit und wagen einen Blick in Zukunft.