Yuppie Psycho: Die bizarre Hexenjagd hat begonnen - 4Players.de

Baroque Decay und Another Indie haben ihr bizarres 2D-Adventure Yuppie Psycho am 25. April 2019 für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 2. Mai ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den Verkaufspreis gewährt (14,99 Euro statt 16,66 Euro). Darüber hinaus soll der pixelige Horrortrip auch via Utomik und Discord erhältlich sein.Zum Inhalt heißt es von den Machern: "Begleiten Sie Brian Pasternack, einen jungen Mann ohne Zukunft in einer dystopischen Gesellschaft der 90er Jahre, an seinem ersten Tag in einem der größten Unternehmen der Welt, Sintracorp. Wird Pasternack, obgleich unsicher, unvorbereitet und massiv unqualifiziert, in der Lage sein, in der Hierarchie von Sintracorp zu glänzen? Es hängt alles davon ab, wie er seine erste Aufgabe erfüllt ... und ob er sie überlebt.Während seiner unkonventionellen Mitarbeiterorientierung entdeckt Pasternack, was seine neue Arbeit wirklich bedeutet: eine 'Hexe' zu jagen, deren Macht den Erfolg des Unternehmens überhaupt erst möglich gemacht hat, die aber jetzt scheinbar zurückgekehrt ist, um seine Mitarbeiter zu quälen. Brian wird allerlei seltsamen Charakteren begegnen, vor schrecklichen Kreaturen fliehen und die verborgenen Geheimnisse der dunklen Vergangenheit von Sintracorp aufdecken." Hier eine aktuelle Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer