Yuppie Psycho: Executive Edition: Die bizarre Hexenjagd geht weiter

sich mit Ihrem Arbeitsbereich vertraut machen: Nutzen Sie den Aufzug, um herauszufinden, wer arbeitet und was in jedem Stockwerk von Sintracorp lauert.

das Büro-Protokoll erlernen: Lernen Sie, wann Sie sich unterhalten können, wann Sie arbeiten müssen und wann Sie sich vor Schrecken zitternd vor jenseitigen Wesen verstecken sollten.

Wasserspender-Konversationen führen: Überprüfen Sie Ihre Kollegen und entdecken Sie ihre schmutzigen, blutdurchtränkten Geheimnisse.

Ihr fünf-Jahre-Ziel bedenken: Nur Sie können entscheiden, wie diese Geschichte enden wird. Treffen Sie also Ihre Entscheidungen sorgfältig!

Gesundheit und Sicherheit abschätzen: Benutzen Sie verschiedene Lichtmethoden, um Ihren Weg zu erleuchten und zu offenbaren, was in der Dunkelheit lauert.

eine rigorose persönliche Beurteilung durchführen: Finden Sie Hinweise, lösen Sie Rätsel, entdecken Sie neue Wege - alles ohne sich von der Hexe fangen zu lassen!"

Am 29. Oktober 2020 haben Baroque Decay und Another Indie eine erweiterte Version ihres 2D-Adventures Yuppie Psycho für PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Für Besitzer des Originals ist die sogenannte Executive Edition als kostenloses Update via GOG und Steam , wo die Nutzerreviews bis dato "äußerst positiv" sind, erhältlich. Neukäufer erhalten aktuell einen Rabatt von 35 Prozent auf den regulären Verkaufspreis. Auf Switch feiert die bizarre Hexenjagd sogar Premiere. Der Download via eShop kostet teuflische 16,66 Euro. In der Spielbeschreibung heißt es: "Begleiten Sie Brian Pasternack, einen jungen Mann ohne Zukunft in einer dystopischen Gesellschaft der 90er Jahre, an seinem ersten Tag in einem der größten Unternehmen der Welt, Sintracorp. Wird Pasternack, obgleich unsicher, unvorbereitet und massiv unqualifiziert, in der Lage sein, in der Hierarchie von Sintracorp zu glänzen? Es hängt alles davon ab, wie er seine erste Aufgabe erfüllt ... und ob er sie überlebt.Die Yuppie Psycho: Executive Edition enthält neue Bereiche, neue Bosse und Stunden sorgfältig ausgearbeiteter neuer Inhalte, die auf dem Yuppie Psycho-Universum aufbauen. Während seiner unkonventionellen Mitarbeiterorientierung entdeckt Pasternack, was seine neue Arbeit wirklich bedeutet: eine 'Hexe' zu jagen, deren Macht den Erfolg des Unternehmens überhaupt erst möglich gemacht hat, die aber jetzt scheinbar zurückgekehrt ist, um seine Mitarbeiter zu quälen. Brian wird allerlei seltsamen Charakteren begegnen, vor schrecklichen Kreaturen fliehen und die verborgenen Geheimnisse der dunklen Vergangenheit von Sintracorp aufdecken.Während Brians Zeit bei Sintracorp werden Sie:Letztes aktuelles Video: Executive Edition Trailer