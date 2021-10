Solar Ash: Veröffentlichung auf Anfang Dezember verschoben

We are delaying release of #SolarAsh until December 2, 2021. Full statement here: pic.twitter.com/cfPS5SkbMa



— Heart Machine Official (@HeartMachineHQ) October 13, 2021

Die Veröffentlichung von Solar Ash ist vom 26. Oktober 2021 auf den 2. Dezember 2021 verschoben worden. Annapurna Interactive und Heart Machine ( Hyper Light Drifter ) schreiben, dass sie noch etwas mehr Zeit zum Bugfixing und zum allgemeinen Feintuning benötigen würden - u.a. aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie.In der Spielbeschreibung heißt es: "Reise durch eine surreale, lebendige und stark stilisierte Welt voller Mysterien, wilder rasanter Momente, liebenswerter Charaktere und massiver Feindbegegnungen."Chef-Entwickler Alex Preston beschrieb das Spiel einst so: "In Solar Ash reist der Spieler durch den Ultravoid, einen gierigen Riss im Weltraum, der Welten verschluckt. Es ist ein Ort voller unglaublicher Gefahren und surrealer Gegenden - ein Traum, dem niemand entkommen kann. Vertraut und dennoch fremd, blühend, aber grotesk, gelegentlich friedlich und dann wieder extrem gewalttätig. Unsere Charaktere müssen sich gegenseitig trösten, um die Spirale der Verzweiflung zu überwinden, in der sie gefangen sind. Spieler werden rasante Überquerungsherausforderungen mit wilder Schwerkraft und wunderschönen Aussichten meistern, während sie riesige Monster zur Strecke bringen und auf andere verlorene Seelen treffen. Hütet euch vor den Überresten, die mit großem Hunger auf euch warten."Letztes aktuelles Video: Release Date Trailer