CryoFall: Multiplayer-Survival-Rollenspiel erhält dedizierte PvE-Server - 4Players.de

Ein komplexes Crafting- und Industriesystem, inklusive Ölraffinerien und Lithium-Abbau

Verschiedene Technologiestufen (Primitiv, Industriell, Modern, Postmodern, Science-Fiction)

Landwirtschaft mit vielschichtiger Ackerbausimulation (Düngemittel etc.) und allerhand Kochmöglichkeiten

Ein weites Spektrum an Spielerinteraktionen und -rollen mit tiefgehenden Spezialisierungen, die nicht nur den Kampf betonen

Ein Wirtschaftssystem mit Münzprägung, verzweigtem Handel und von Spielern betriebenen Verkaufsautomaten

In liebevoller Handarbeit erstellte Maps und Gegenden (inklusive Map-Editor)

Story-Elemente werden durch das Erkunden offenbart

Eine Vielzahl an verschiedenen Umgebungen in diversen Biomen (Gemäßigt, Wüste, Tropisch, Boreal, Einöde etc.)

Die hauseigene Renkei Engine ermöglicht es Hunderten von Spielern, auf dem gleichen Server zu spielen

Komplexe Charaktersimulation mit mehreren Dutzend Statuseffekten (Blutung, Vergiftung, Verstrahlung etc.)

Weitreichende Modding-Möglichkeiten, inklusive Editieren des Codes in Echtzeit"

Bei CryoFall (Multiplayer-Survival-Rollenspiel) sind dedizierte PvE-Server eingeführt worden. "Alle Spieler, die sich nach friedlichem Erkunden, leichterem Überleben und dem Aufbau einer Community sehnen, können nun etwas entspannter die fremde Welt von CryoFall erleben", erklären Publisher Daedalic Entertainment und Entwickler AtomicTorch Studio."Zusätzlich wurden dank des Feedbacks der Community zahlreiche Verbesserungen implementiert. Darunter ein verbessertes Balancing der PvP-Server - wo Abtrünnige ihr Unwesen treiben und nur das Überleben zählt. Um zu vermeiden, dass Spieler nach ihrem Login ihre Basis und Fortschritte zerstört vorfinden, wurde ein neues Zeitfenster für Raids [Besitzer von Community-Servern können das Raid-Zeitfenster nach Belieben ändern oder deaktivieren], von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr, eingeführt. Diese Änderung fokussiert alle Raids auf die Zeit mit den meisten eingeloggten Spielern - so erhalten Spieler eine höhere Chance auf direkte Rache. Das bedeutet aber nicht, dass sich die PvP-Spieler ausruhen können: Bomben machen jetzt mehr Schaden und Truhen können einfacher von Eindringlingen geöffnet werden."CryoFall ist für PC via Steam Early Access erhältlich (Preis: 19,99 Euro). Details zum neuen Patch (A22) findet ihr hier Produktbeschreibung : "Willkommen in der Welt von CryoFall! Nachdem ein verhängnisvoller Absturz dich und dutzende andere hier gestrandet hat – Millionen Lichtjahre entfernt von Zuhause – befindest du dich auf diesem Lebensfeindlichen Planeten in ständiger Gefahr. Deine einzige Überlebenschance ist der sorgsame Gebrauch der Ressourcen, die der Planet zu bieten hat. Durch Fähigkeiten und technologische Entwicklung kannst du dieses unbekannte Land erobern. Zähme die raue Wildnis und baue dir ein neues Leben für dich und deine Verbündeten auf! Zusammen mit Dutzenden anderer Überlebenden kannst du deine eigenen Städte gründen, Ackerbau betreiben und eine lebendige Wirtschaft und Industrie aufbauen – oder das plündern, was andere Überlebende sich mühsam erkämpft haben.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer