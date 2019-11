CryoFall: Bislang größtes Update erweitert das Multiplayer-Survival-Rollenspiel um Mechs, Hoverbords und mehr - 4Players.de

Fahrzeuge! Spieler können eigene Hoverboards bauen, damit fahren und sogar kämpfen. Dadurch kann die Welt einfacher und schneller durchquert werden.

Neuer Skipper-Battle-Mech (nur für PvP verfügbar).

Einführung von weiblichen Charaktermodellen.

Stark erweiterte World-Map.

Neues AFK-System, dass den Rohstoffverbrauch von Spielern reduziert, wenn sie gerade nicht spielen.

Verbesserte Onboarding-Features für neue Spieler.

Zahlreiche neue Items, Pflanzen, Waffen, Terrain-Typen, Ingame-Musik und mehr.

Umfangreiche Verbesserungen für das Gunplay und die Ballistik sowie eine Auswahl an Balance-Updates und Bugfixes auf Basis des Feedbacks der Community.

Screenshot - CryoFall (PC) Screenshot - CryoFall (PC) Screenshot - CryoFall (PC) Screenshot - CryoFall (PC) Screenshot - CryoFall (PC) Screenshot - CryoFall (PC) Screenshot - CryoFall (PC) Screenshot - CryoFall (PC) Screenshot - CryoFall (PC) Screenshot - CryoFall (PC)

Am 25. November 2019 haben Daedalic Entertainment und AtomicTorch Studio das bisher größte Update für ihr 2D-Sci-Fi-Rollenspiel CryoFall veröffentlicht, das im April in den Early Access auf Steam gestartet ist und innerhalb von zwölf Monaten fertiggestellt werden soll. Die bisherigen Nutzerreviews sind "größtenteils positiv" (derzeit sind 74 Prozent von 496 Reviews positiv). Aktuell wird ein Sonderrabatt von 50 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (9,99 Euro statt 19,99 Euro). Zu den wichtigsten Neuerungen und Änderungen des Updates zählen laut Hersteller:Zeitgleich zum Update ist auf Steam eine neue kostenlose Demo erschienen, die uneingeschränkten Zugriff auf alle Game-Features auf den öffentlichen Servern für die Dauer der Demo sowie ein optionales Upgrade zur Vollversion beinhalte. Außerdem könne man ab sofort das "CryoFall - Supporter Pack" erwerben, das eine Vielzahl an Bonus-Goodies wie den CryoFall-Soundtrack, Konzeptart, ein Ingame-Chat-Badge und mehr enthalte. Die Items seien komplett optional für Spieler, die den Titel unterstützen möchten und sollen keinerlei spielerische Vorteile bieten.Zum Spiel selbst heißt es von den Machern: "CryoFall liefert ein komplexes Survival-Erlebnis mit unzähligen Möglichkeiten, der mysteriösen, gefährlichen und reichhaltigen Welt ihren Stempel aufzudrücken. Mehrere Charakter-Spezialisierungen erlauben neue Methoden der Landwirtschaft, des Craftings, Aufbauens von Basen und Behausungen sowie Handelns. Die Spieler müssen sich zusammentun und eine eigene, funktionierende Gesellschaft errichten - oder sie erliegen ihrer abtrünnigen Seite und nehmen sich das, wofür andere hart gearbeitet haben. Egal ob im PvE oder PvP, CryoFall bietet ein umfangreiches Spielerlebnis voller spannender Geheimnisse, Gefahren und Reichtümer."Letztes aktuelles Video: Whats new since launch