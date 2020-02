Someday You'll Return: Der narrative Psycho-Horror in den Wäldern Tschechiens beginnt im April

CBE software ( J.U.L.I.A.: Among the Stars ) will seinen narrativen Psycho-Horrortrip Someday You'll Return am 14. April 2020 für PC veröffentlichen. Auf Steam kann man den Titel bereits seiner Wunschliste hinzufügen. Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One sollen im weiteren Jahresverlauf folgen.In dem auf Basis der Unreal Engine 4 entstehenden Spiel schlüpft man in die Rolle eines Vaters, der in den Wäldern Tschechiens nach seiner vermissten Tochter sucht. Neben der Nutzung von Smartphone-Funktionen wie GPS und Taschenlampe werden auch Stealth- und Crafting-Elemente sowie ein Karma-System mit Einfluss auf das Spielende versprochen. Hier aktuelle Spielszenen:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer PC