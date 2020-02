Kunai: Ninja-Tablet schlitzt sich auf PC und Switch durch Roboterhorden

Unschlagbare Beweglichkeit: Sich an Mauern festhalten, über Feinde hüpfen und über Gefahren schweben. KUNAIs Fortbewegung zwischen Regionen und Feinden ist elegant, fließend und reaktionsschnell.

Killer-Waffen: Ein raketenabwehrendes Schwert, lebensrettende Kunai und doppelte Maschinenpistolen - die herausragenden Waffen von KUNAI geben uns die Chance, in einer von Verzweiflung überwältigten Welt zu überleben.

Überströmender Charme: Fühlt euch nach einem Treffer wie >:[, beim Schwingen über Gefahren wie :D, und beim Lauern, um die darunter liegende Ebene aus dem Hinterhalt zu überfallen, wie :3. KUNAIs Krieger-Star bringt alle Emotionen auf den Bildschirm.

Ein sich entwickelnde Arsenal: Schaltet mächtige neue Fähigkeiten frei, um sicherzustellen, dass die Angriffe des Tabletts immer auf dem neuesten technologischen Stand sind.

Farbenfrohe Grafiken: Ein auffälliger visueller Stil gibt jeder Region, durch eine Farbpalette, die von gedämpft bis hin zu herrlich reich und lebendig reicht, eine unmittelbare Identität.

TurtleBlaze und The Arcade Crew haben ihren 2D-Metroidvania-Plattformer Kunai , in dem ein kämpferisches Ninja-Tablet die Menschheit vor der Auslöschung durch ein mechanisches Zeitalter retten soll, am 6. Februar 2020 für PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via Steam und eShop kostet jeweils 16,99 Euro. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "positiv" (aktuell sind 82 Prozent von 17 Reviews positiv).Spielbeschreibung des Herstellers: "KUNAIs Reise führt die Spieler in den Kampf gegen hörige KI-Horden, die von Lemonkus befehligt werden. Das bestreben des einst wohlmeinenden Erfinders Lemonkus, die Welt zu verbessern, hat sich nämlich zu einem unnachgiebigen Marsch in Richtung Effizienz, ohne Rücksicht auf Konsequenzen entwickelt. Die Spieler sind die letzte Chance, den bevorstehenden Untergang der Menschheit rückgängig zu machen, bevor Lemonkus‘ ultimative Vision Wirklichkeit wird."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer