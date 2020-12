Back 4 Blood: Geschlossener Alpha-Test des geistigen Left-4-Dead-Nachfolgers beginnt am 17. Dezember

Am kommenden Wochenende wird ein geschlossener Alpha-Test von Back 4 Blood stattfinden. Die geschlossene Alpha beginnt am 17. Dezember um 19 Uhr und läuft bis zum 21. Dezember um 19 Uhr. Sie ist aber nur in den USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland und Frankreich verfügbar. Interessierte Teilnehmer können sich für den Alpha-Test hier anmelden."Der Spieltest ist im Moment nur auf PC. Spieler müssen über ein WB Games-Konto verfügen oder ein neues Konto erstellen, um ihren Key einlösen zu können. Eine Registrierung garantiert keinen Platz im Spieltest, da Codes nur in begrenzter Anzahl für teilnehmende Regionen zur Verfügung stehen (USA, Kanada, UK, Frankreich, Deutschland)."Der geistige Nachfolger von Left 4 Dead soll im Vergleich zum Klassiker mehr Charaktere, einen größeren Wert auf die Story, mehr Missionen und eine größere Auswahl an Zombie-Variationen bieten. Der "Game Director" verspricht zudem mehr Abwechslung in den kooperativen Streifzügen. Back 4 Blood wird am 22. Juni 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erscheinen.Warner Bros. Interactive Entertainment: "Back 4 Blood kann online mit einer Gruppe aus vier Spielern oder alleine mit bis zu drei KI-Teamkameraden gespielt werden. Darüber hinaus unterstützt das Spiel Online-PvP-Multiplayer ('Player vs. Player') mit bis zu acht Spielern. Die Geschichte spielt nach einem katastrophalen Ausbruch, bei dem der größte Teil der Menschheit entweder getötet oder von dem parasitären Teufelswurm infiziert wurde. Abgehärtet durch unsägliche Ereignisse und ermutigt, für den letzten Rest der Menschheit zu kämpfen, hat sich eine Gruppe von Apokalypse-Veteranen, genannt die Cleaners, zusammengefunden, um es mit den infizierten Schrecken, bekannt als die Ridden, aufzunehmen und die Welt zurückzuerobern."Letztes aktuelles Video: Closed Alpha Briefing