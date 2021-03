Back 4 Blood: Kooperativer Zombie-Shooter auf Oktober verschoben

Der Releasetermin von Back 4 Blood ab 69,98€ bei vorbestellen ) ist verschoben worden. Der kooperative Zombie-Shooter soll nicht mehr am 22. Juni 2021 erscheinen, sondern erst am 12. Oktober 2021 für Xbox One, Xbox Series X|S, PS5, PS4 und PC (Steam und Epic Store) veröffentlicht werden. Die Entwickler bräuchten noch mehr Zeit, heißt es in einem kurzen Statement.Back 4 Blood enthält eine kooperative Story-Kampagne für vier Spieler, in der die Cleaners gegen die Ridden kämpfen und zusammenarbeiten müssen, um immer schwerer werdende Missionen zu überleben. Die Spieler können online Teams bilden (Drop-in-/Drop-out-Koop), um die Ridden-Bedrohung gemeinsam zu bekämpfen - oder alternativ die Kampagne mit drei computergesteuerten KI-Teamkameraden angehen. Das Spiel bietet außerdem einen kompetitiven Multiplayer-Modus, dessen Teilnehmer im Online-PvP - mit bis zu acht Spielern - mit oder gegen Freunde antreten können. Hierbei wechseln sich die Teams in ihren Rollen als Cleaners und Ridden ab.Der geistige Nachfolger von Left 4 Dead soll im Vergleich zum Klassiker mehr Missionen, weitere Charaktere und eine größere Auswahl an Zombie-Variationen bieten. Auch die Story soll eine größere Rolle spielen. Der "Game Director" als dynamisches Event- und Gegnersystem verspricht zudem mehr Abwechslung in den kooperativen Streifzügen. Das Spiel entsteht bei den Turtle Rock Studios, die u.a. federführend an Left 4 Dead, Left 4 Dead 2, Evolve und einigen VR-Projekten wie Face Your Fears oder Journey of the Gods gearbeitet haben. Eine längere "Gameplay Showcase" findet ihr auf YouTube Letztes aktuelles Video: Our Vision