Back 4 Blood: Termin für offene Beta steht fest

Im Zuge der Vorstellung von Back 4 Blood beim Summer Game Fest 2021 haben die Turtle Rock Studios und Warner Bros. Interactive Entertainment angekündigt, wann die offene Beta für den kooperativen Zombie-Shooter startet: Demnach erhalten Vorbesteller bereits am dem 5. bis zum 9. August einen früheren Zugang zu der Testversion, die restlichen Spieler dürften dann ab dem 12. August folgen und sich bis zum 16. August austoben. Die offene Beta soll auf allen Plattformen zur Verfügung stehen - CrossPlay inkusive!Im Rahmen der E3 präsentiert man außerdem die kompetitive Seite des Spiels in einem PVP Showcase. Dieser startet am 13. Juni um 23 Uhr deutscher Zeit auf dem Twitch-Kanal der Turtle Rock Studios Back 4 Blood, der geistige Nachfolger von Left 4 Dead , ist ab dem 12. Oktober für PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erhältlich.Letztes aktuelles Video: Triff die Cleaner