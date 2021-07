Back 4 Blood: Warner und Turtle Rock stellen PC-Version näher vor

Warner Bros. Games und die Turtle Rock Studios haben einen neuen Trailer zu Back 4 Blood ( ab 69,98€ bei vorbestellen ) veröffentlicht, in dem die PC-Version und deren Features näher vorgestellt werden. Dazu gehören u.a. eine 4K-Auflösung, unbegrenzte Framerate, die Unterstützung von Nvidia DLSS (Deep Learning Super Sampling) und ultraweiten Monitoren. Selbst ein Multi-Monitor-Setup soll möglich sein. Darüber hinaus wird auch die Möglichkeit zum plattformübergreifenden Spielen hervorgehoben. Neben Steam wird die PC-Version ab dem 12. Oktober auch beim Epic Games Store und im Microsoft Store erhältlich sein.Eine Beta ist vom 5. bis 9. August zunächst für eine begrenzte Anzahl an vorab registrierten Teilnehmern geplant, die zufällig ausgewählt werden. Vom 12. bis 16. August folgt der zweite Schritt in Form einer offenen Beta, an der alle Interessierten teilnehmen können. In beiden Phasen kann man nicht nur am PC, sondern auch auf den Konsolen-Plattformen in den geistigen Nachfolger von Left 4 Dead hinein schnuppern. Weitere Informationen rund um die Beta gibt es hier Letztes aktuelles Video: Triff die Cleaner