Back 4 Blood: Überblick über die Open Beta im August

"Zwei Karten für den PvP-Modus 'Schwarm'

Zwei Koop-Karten, auf denen man Infizierte mit seinen Freunden bekämpfen kann

Zum ersten Mal ist Mom spielbar, sowie weitere Cleaner: Evangelo, Holly, Walker und Hoffman

Im 'Schwarm'-Modus kann man sechs verschiedene Varianten von Infizierten spielen: Bruiser, Retch, Hocker, Exploder, Crusher und Stinger

Verschiedene Waffen zum Ausprobieren, Karten zum Zusammenstellen und Infizierte zum Töten

Erkunden des zentralen Schauplatzes Fort Hope

Unterstützt Crossplay und Crossgen"

Warner Bros. Games und Turtle Rock Studios geben einen Überblick über die Open Beta von Back 4 Blood ab 69,98€ bei vorbestellen ) . Die offene Betatest beginnt mit einer Früheren-Zugriff-Phase für Vorbesteller vom 5. bis 9. August. Spieler können sich auch auf Back4Blood.com/Beta registrieren , um mit etwas Glück für diese Phase ausgewählt zu werden. Die offene Beta wird vom 12. bis 16. August fortgesetzt und steht dann allen Spielern zur Verfügung. Beide Betatests können auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC gespielt werden.Die offene Beta bietet Kampagneninhalte sowie den neuen PvP-Modus "Schwarm", in dem zwei Truppen aus vier Personen in drei Runden gegeneinander antreten und jeweils abwechselnd Cleaner und Infizierte spielen. Die offene Beta enthält folgende Inhalte:Back 4 Blood wird am 12. Oktober 2021 auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erhältlich sein. Das Spiel wird auch im Xbox Game Pass (PC und Konsole) enthalten sein. Vorbesteller können von 5. bis 9. August an der Früheren-Zugriff-Phase der offenen Beta teilnehmen und erhalten zusätzliche Fort Hope Elite-Waffenskins.Letztes aktuelles Video: Triff die Cleaner