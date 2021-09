Back 4 Blood: Trailer soll auf den Verkaufsstart einstimmen

Warner Bros. Games und die Turtle Rock Studios wollen mit dem folgenden Launch-Trailer auf die Veröffentlichung von Back 4 Blood ab 69,90€ bei vorbestellen ) einstimmen, auch wenn das Spiel erst am 12. Oktober 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC auf den Markt kommen wird. Käufer der Back 4 Blood Deluxe Edition (nur digital) und der Back 4 Blood Ultimate Edition bekommen vier Tage Early Access für den geistigen Nachfolger von Left 4 Dead. Die Standard-Version des Spiels wird auch im Xbox Game Pass enthalten sein."Das Video folgt der mutigen Zombiejäger-Crew der Cleaners, die sich gegen die infizierten, unerbittlichen Horden der Ridden zur Wehr setzen, um die Welt für die Menschheit zurückzuerobern. Zusätzlich zu der intensiven kooperativen Kampagne zeigt der Trailer auch den PvP (Spieler gegen Spieler) Schwarmmodus, in dem Teams zwischen Cleaners und Infizierten wechseln können, um sich direkt miteinander zu messen", heißt es in der Pressemitteilung.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer"Kooperative KampagneKämpfe dich durch eine dynamische, gefährliche Welt in einer 4-Spieler Koop Story-Kampagne, in der ihr zusammenarbeiten müsst, um immer anspruchsvollere Missionen zu überleben. Spiele mit bis zu 3 deiner Freunde online oder gehe allein los und führe dein Team in die Schlacht. Wähle aus 8 anpassbaren Cleanern, einem der immunen Überlebenden, und einer Reihe von tödlichen Waffen und Gegenständen aus. Gehe strategisch gegen einen sich ständig weiterentwickelnden Feind vor, der auf deine totale Vernichtung aus ist.Kompetitiver Mehrspieler-ModusSpiele mit oder gegen Freunde im PvP-Modus. Wechsel zwischen dem Spielen als Cleaner mit besonderen Vorteilen oder als einer der furchtbaren Infizierten. Beide Seiten wählen aus einzigartigen Waffen, Fähigkeiten und Spezialfähigkeiten.Hoher WiederspielwertEin neues 'Rogue-lite' Kartensystem schafft jedes Mal andere Erfahrungen und gibt dir die Kontrolle, maßgeschneiderte Decks und Builds herzustellen und anspruchsvollere Kämpfe anzunehmen. Der Spiel-Direktor passt sich ständig an die Aktionen der Spieler an und sorgt so für spannende Kämpfe, extreme Spielvielfalt und härtere Legionen von Infizierten - einschließlich mutierter, bis zu 6 Metern große Bossgegner."