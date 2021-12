Back 4 Blood: Dezember-Update bringt u.a. viel gewünschten Offline-Modus für die Kampagne

Wie Entwickler Turtle Rock Studios und Publisher Warner Bros Games mitteilen , wird das Dezember-Update für die Koop-Action Back 4 Blood ab 36,95€ bei kaufen ) am morgigen 16. Dezember gegen 19.00 Uhr zur Verfügung stehen wird.Mit diesem Update werden dem Zombie-Shooter zahlreiche neue Features hinzugefügt. Das Wichtigste davon dürfte die von zahlreichen Spielern gewünschte Offline-Modus für die Kampagane inkl. eines eigenen Fortschritts-Systems sein. Ebenfalls neu sind die fahrenden Händler bei den Versorgungslinien. Diese stehen jeweils nur für bestimmte Zeit zur Verfügung und haben die ebenfalls frischen "Burn"-Karten im Gepäck. Dahinter verstecken sich Karten, die nur in den Sicherheitszonen benutzt werden können und temporäre Effekte hervorrufen wie z.B. Sofortheilung, erhöhte Widerstände etc.Passend zur Weihnachtszeit werden Fort Hope und der Schießstand festlich dekoriert, während auch passende Embleme sowie Skins für Figuren und Waffen freigeschaltet werden dürfen. Ebenfalls interessant: Es wird ein Trainingsareal hinzugefügt, in dem man als "Ridden" üben und Kampf- und Mutations-Fähigkeiten ausprobieren darf.Zusätzlich gibt es einen ganzen Haufen Anpassungen, Änderungen und Bugfixes in nahezu allen Bereichen. Die komplette, sehr üppige Liste an Inhalten, die mit dem Dezember-Update verändert oder hinzugefügt werden, könnt ihr auf der offiziellen Webseite einsehen.Back 4 Blood wurde am 12. Oktober 2021 für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S sowie Xbox One veröffentlicht. Den Test auf 4Players.de könnt ihr hier finden.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer