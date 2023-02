Back 4 Blood: Support-Aus, weil Entwickler schon an einem neuen Projekt arbeiten

Back 4 Blood: Nach 3 Erweiterungen und zahlreichen Updates ist nun Schluss

Wie die Entwickler aus dem Hause Turtle Rock bekanntgeben, wird es in der Zukunft wohl keine neuen Inhalte für den Zombie-Koop-Shootergeben. Stattdessen widme man sich einem neuen Projekt.Auf dieses möchte man sich im Team des ohnehin eher kleinen Entwicklerstudios voll und ganz konzentrieren. Dennoch bedankt man sich für die erfolgreiche Zeit, die man zusammen mit den Spielern von Back 4 Blood verbringen durfte.Back 4 Blood feierte sein Debüt ursprünglich bereits im Herbst des Jahres 2021. Seit dem sorgte man mit ganzen drei kostenpflichtigen Erweiterungen und etlichen Updates stets für frischen Wind, ehe der Titel nun ein knappes Jahr später zu seinem Ende findet.Der konkrete Grund liegt laut Turtle Rock in den Kapazitäten, die das Team für die Entwicklung von Spielen aufbringen kann. Und diese sei in Hinblick auf ein neues Projekt, bei dem es sich ebenfalls um ein Videospiel handeln wird, nun ausgereizt. "Wir haben gemeinsam ein fantastisches Abenteuer jenseits der Mauern von Fort Hope erlebt", erklären die Entwickler im Zuge des Posts auf ihrer Webseite. "Diese Phase unseres Krieges gegen die Ridden geht nun zu Ende."Den Worten der Entwickler nach sei Turtle Rock "eigentlich ziemlich klein für ein Studio, das AAA-Spiele entwickelt. Wir haben nicht genug Leute, um weiter an Back 4 Blood zu arbeiten, während wir ein anderes Spiel entwickeln - ja, ein anderes Spiel!", wie es weiter heißt. Dennoch wolle man den Zombie-Shooter im Koop-Format nicht einfach sterben lassen. Back 4 Blood soll weiterhin spielbar bleiben, nur wird es "in nächster Zeit etwas ruhiger zugehen", ehe man "größer, mutiger und besser als je zuvor" zurückkehren will.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer