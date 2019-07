A.O.T. 2: Final Battle: Anime-Action für PC, PS4, Switch und Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - A.O.T. 2: Final Battle (PC) Screenshot - A.O.T. 2: Final Battle (PC) Screenshot - A.O.T. 2: Final Battle (PC) Screenshot - A.O.T. 2: Final Battle (PC) Screenshot - A.O.T. 2: Final Battle (PC) Screenshot - A.O.T. 2: Final Battle (PC) Screenshot - A.O.T. 2: Final Battle (PC) Screenshot - A.O.T. 2: Final Battle (PC) Screenshot - A.O.T. 2: Final Battle (PC)

Koei Tecmo und Omega Force haben die auf Attack on Titan basierende Anime-Action A.O.T. 2: Final Battle am 5. Juli 2019 für PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One (digital und physisch) sowie PC ( Steam ) veröffentlicht. Für Besitzer von A.O.T. 2 ist ein Upgrade-Pack verfügbar. Zum Inhalt schreibt der Publisher: "A.O.T. 2: Final Battle erweitert die umfangreiche Kampagne des Vorgängers A.O.T. 2 um die gesamte dritte Staffel der Anime-Serie, spielbar aus den Perspektiven ausgewählter Charaktere. Damit wird die Anzahl der spielbaren Helden auf über 40 erhöht. Zusätzlich zu den Inhalten der nun insgesamt drei Anime-Staffeln, fügen die Entwickler noch Original-Episoden hinzu, um die umfangreichste Attack-on-Titan-Erfahrung aller Zeiten zu erschaffen.Aufstrebende Kommandanten haben in A.O.T. 2: Final Battle die Möglichkeit, ihre eigene Einheit zu erstellen und im 'Territory Recovery Mode' das Land außerhalb der Mauer zurück zu erobern. Der Einheit muss als erstes ein Name und ein Emblem zugewiesen werden. Außerdem obliegt es dem Spieler, einen Anführer innerhalb der Gruppe zu bestimmen. Er kann dabei auf jeden spielbaren Charakter sowie auf dem im 'Territory Recovery Mode' erstellten Scout zurückgreifen. In der 'Base'-Phase können Spieler die Festung erkunden, Verbündete finden, Materialien sammeln und die Ausrüstung verbessern. Sobald die Phase beendet ist, startet die 'Outer Campaign', in der die Scouts außerhalb der Mauer um neues Land für die Menschheit kämpfen.Eine Menge neuer Ausrüstung steht den Scouts bei ihrem Kampf gegen die Titanen zur Verfügung. Das bekannte 'Slashing Gear' kehrt neben dem 'Shooting Gear' wieder auf das Schlachtfeld zurück. Der Spieler kann mit dem ausgerüsteten 'Shooting Gear' zwischen schnellen, einhändigen Angriffen und langsameren, starken Angriffen auswählen. Scouts besitzen erstmals den gefürchteten 'Thunder Spear'."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer