Hearthstone: Verschwörung der Schatten: Alle 135 Karten aus der Erweiterung im Überblick - 4Players.de

"Lakaien: Was wäre ein Schurke ohne eine Armee entbehrlicher Schergen? Um euch in eurer Rolle als aufstrebende Schurken zu unterstützen, stehen euch Lakaien zur Seite, 1/1-Diener mit perfiden Kampfschreien.

Pläne: Diese Karten werden immer stärker, je länger sie auf eurer Hand bleiben. Das sind die drei Ps der Schurkenhaftigkeit: Planung, Penetranz und ... äh... Pösartigkeit!

Verbrecherisches Comeback: Die Mitglieder von Ü.B.E.L. sind zwar schon aus früheren Erweiterungen bekannt - aber so habt ihr sie noch nie gesehen!

Neues Schlüsselwort: Zwillingszauber: Diese Zauber sind so gut, die muss man einfach zweimal wirken! Wenn ihr einen Zwillingszauber wirkt, bekommt ihr eine Kopie davon auf die Hand (diesmal ohne das Schlüsselwort 'Zwillingszauber')."

Am morgigen 9. April wird die nächste Hearthstone -Erweiterung " Verschwörung der Schatten " auf PC, Mac, iOS- und Android-Tablets sowie auf Smartphones erscheinen. Das Add-on umfasst 135 neue Karten und bildet zugleich den Anfang der ersten zusammenhängenden Hearthstone-Geschichte, die ein gesamtes Jahr und insgesamt drei Erweiterungen umspannen soll.Die Spieler werden fortan von treu ergebenen Lakaien unterstützt. Lakaien sind Diener mit einem Lebenspunkt, einem Angriffspunkt und verschiedenen Kampfschreien. Neu sind ebenfalls Pläne. Hierbei handelt es sich um neue Zauber, die auf der Hand eines Spielers in jedem Zug stärker werden. Und dann gibt es noch die Zwillingszauber. Wirkt man einen Zwillingszauber, bekommt man sofort eine Kopie davon auf die Hand (allerdings ohne das Schlüsselwort 'Zwillingszauber'). Einen Blick auf alle neuen Karten könnt ihr in der folgenden Screenshot-Galerie werfen.Über die Neuerungen schreibt Blizzard "Nach seiner Niederlage gegen die Forscherliga musste der Meisterdieb Rafaam einsehen, dass seine Schurkenhaftigkeit allein nicht ausreichen würde, um all seine finsteren Pläne in die Tat umzusetzen. Seither hat er sich in den Schatten verborgen und für seine Schurkenliga Ü.B.E.L. die gemeinsten Bösewichte des gesamten Hearthstone-Universums rekrutiert. Zu Rafaams Supertrupp gehören König Togwaggel, Madame Lazul, der unerschütterliche Dr. Bumm und Hagatha die Hexe, die alle aus vergangenen Hearthstone-Erweiterungen bekannt sind. In Verschwörung der Schatten versuchen die Erzhalunken auf ein Neues, ihre bösen Pläne zu verwirklichen - diesmal mit der tatkräftigen Unterstützung von Hearthstone-Spielern", erklärt Blizzard.Die Kartenpackungen der Erweiterung können im Arenamodus von Hearthstone gewonnen werden und für Gold oder Echtgeld zum gleichen Preis wie alle anderen Hearthstone-Kartenpackungen erstanden werden. Bis zum 9. April sind Kartenpackungen aus Verschwörung der Schatten in zwei verschiedenen Vorverkaufspaketen erhältlich: ein Paket mit 50 Packungen, das außerdem eine zufällige legendäre Karte und den Kartenrücken Lazuls Juwel enthält, sowie das Megapaket mit 80 Packungen, einer zufälligen goldenen legendären Karte, dem Kartenrücken Lazuls Juwel und einer neuen spielbaren Priesterheldin: die mysteriöse Madame Lazul. Diese Pakete sind auf verschiedenen Plattformen für 49,99 Euro bzw. 79,99 Euro erhältlich. Jedes Paket kann pro Account einmal erstanden werden.