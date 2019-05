Hearthstone: Verschwörung der Schatten: Der große Coup: Bisher größtes Einzelspieler-Abenteuer gestartet - 4Players.de

In Hearthstone: Verschwörung der Schatten ist das Einzelspieler-Abenteuer "Der große Coup" verfügbar. In dem Solo-Modus geht es um die "heimtückischste Gaunerei aller Zeiten", nämlich die schwebende Stadt Dalaran zu stehlen.Das fünf Kapitel umfassende Solo-Abenteuer verspricht neun spielbare Helden, 27 Heldenfähigkeiten, 75 Bosse und reichlich Beute. Das erste Kapitel ist kostenlos verfügbar und bietet ein Abenteuer im Stil der Schatzjagd mit einem neuen spielbaren Magier-Antihelden, individuell anpassbaren Heldenfähigkeiten, neuen Deckoptionen und dem heroischem Modus. Die vier weiteren Kapitel können für jeweils 700 Gold freigeschaltet oder als Gesamtpaket für 19,99 Euro gekauft werden. Spieler, die alle fünf Kapitel freischalten, erhalten den Schattenumhang Zayle als Bonus - ein Freifahrtschein in Kartenform mit Zugang zu fünf vollständigen Decks der Schurkenliga Ü.B.E.L. Die Spieler erhalten außerdem für jedes abgeschlossene Kapitel drei Kartenpackungen von Verschwörung der Schatten und für den Abschluss aller fünf Kapitel warten weitere Belohnungen."Bei Der große Coup ersetzen 'Handlanger' - neun Antihelden - die spielbaren Klassen in Hearthstone. Jeder hat eine vollständige Sprachausgabe und individuell anpassbare, einzigartige Heldenfähigkeiten sowie mehrere Deckoptionen. Jedes der fünf Kapitel bietet den Spielern eine tiefgründige und fesselnde Einzelspielererfahrung, wodurch Der große Coup länger unterhalten sollte als mehrere Eskapaden dauern. (...) In der allerersten Geschichte in Hearthstone, die über ein ganzes Jahr läuft, machen sich die Spieler ihre Hände schmutzig, um die üblen Pläne der Schurkenliga Ü.B.E.L. auszuführen. Das endlos wiederholbare Erlebnis im Stil einer Schatzjagd erstreckt sich über fünf umfangreiche Kapitel und ist voll mit herausfordernden Bossen, strategischen Entscheidungen und nicht ganz so strategisch platziertem Sprengstoff (Dr. Bumm ist schließlich mit von der Partie)", schreibt Blizzard."Die Spieler von Hearthstone haben uns gesagt, dass sie sich noch mehr Einzelspielerinhalte mit hohem Wiederspiel- und Unterhaltungswert wünschen. Also hat sich das Team voll reingehängt und Der große Coup entwickelt - unser bisher größtes und ambitioniertestes Soloabenteuer", so J. Allen Brack, Präsident von Blizzard Entertainment. "Neben all dem Spaß, Rafaams Plan zu verfolgen und Dalaran tatsächlich zu stehlen, können wir es kaum erwarten, dass die Spieler sich von den tollen Wendungen mitreißen lassen, die sie im Laufe der fünf Kapitel von Der große Coup erleben werden."Letztes aktuelles Video: Der grosse Coup