Hearthstone: Verschwörung der Schatten: Der große Coup: Das fünfte und letzte Kapitel steht bereit - 4Players.de

In Hearthstone: Verschwörung der Schatten ist das fünfte und letzte Kapitel von "Der große Coup" (Einzelspieler-Abenteuer) gestern Abend veröffentlicht worden.Die Schurkenliga Ü.B.E.L. steht an Dalarans Türschwelle - jetzt müssen nur noch die Meistermagier höchstpersönlich aus dem Weg geräumt werden: die Anführer der Kirin Tor. Die letzte Etappe des großen Coups führt die Spieler direkt in die Zitadelle der Kirin Tor. Dort gilt es vier Begegnungen zu meistern."Niemand weiß genau, wie der Hexenmeister Tekahn zur Schurkenliga Ü.B.E.L. kam, aber eines ist sicher: Dieser titangeschmiedete Tol'vir ist wild entschlossen, Dalaran für Erzschurke Rafaam zu erobern, und dafür ist ihm jedes noch so schändliche Mittel recht. Gustav der Gefallene, der ehemals verschollene Rekrut der Silbernen Hand, ist bei der Schurkenliga Ü.B.E.L. untergekommen. Jetzt ist er bereit, an jedem Rache zu üben, der möglicherweise am unrühmlichen Ende seines Waffenbruders beteiligt war. Sie werden dafür bezahlen, was sie Karl angetan haben! Genau wie für die anderen Antihelden von Der Große Coup wird es auch für Tekahn und Gustav einzigartige Herausforderungen geben, mit denen Spieler jeweils zwei neue Heldenfähigkeiten freischalten können. Außerdem müssen sie Bosse besiegen, um die Auswahl an Startdecks zu erweitern."Der große Coup ist für 19,99 Euro erhältlich. Die Zitadelle der Kirin Tor oder andere Kapitel können auch einzeln für jeweils 6,99 Euro oder 700 Gold im Hearthstone-Shop gekauft werden.Letztes aktuelles Video: Der grosse Coup