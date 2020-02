A Year Of Rain: Niedrige Spielerzahlen: Entwicklung im Early Access auf Eis gelegt; letztes Update steht an

Daedalic Entertainment hat die Entwicklung von A Year Of Rain auf Eis gelegt. Das Echtzeit-Strategiespiel befindet sich aktuell im Early-Access-Status auf Steam und wird noch ein großes Update "zum Abschluss" erhalten. Die unabhängigen Entwickler sehen keine andere Möglichkeit aufgrund der niedrigen Verkaufs- und Spielerzahlen (vgl. Steamcharts ; maximale gleichzeitige Spielerzahl war 150)."Wir haben uns entschieden, die aktive Entwicklung von A Year Of Rain auf Eis zu legen und die laufenden Kosten zu minimieren, indem wir die offiziellen Spielserver mit einem neuen P2P-System ersetzen. Ihr könnt weiterhin Multiplayer-Spiele spielen, indem ihr eine Lobby öffnet, der andere beitreten können, aber es wird kein automatisches Matchmaking mehr geben. Das bedeutet auch, dass Ranglisten und Spielerstatistiken verschwinden werden, aber als positiven Nebeneffekt werden Porträts und Titel von Anfang an automatisch freigeschaltet", schreiben die Entwickler schweren Herzens auf Steam Momentan sieht es so aus, dass es keine weiteren Ergänzungen oder signifikanten Verbesserungen am Spiel mehr geben wird. Auch das überarbeitete Wegfindungssystem, das fortschrittlicher, aber noch nicht funktionsfähig ist, wird nicht implementiert. "Es gibt keine einfachen oder schnellen Lösungen für diese Situation, da die geringen Verkäufe und die geringe Spielerzahl uns daran hindern, die neue Wegfindung abzuschließen", heißt es. Die restlichen Karten sowie der Spielmodus "Against All Odds" werden aber veröffentlicht, obgleich diese Inhalte unter Umständen nicht ganz dem gewohnten Qualitätsniveau entsprechen sollen. Das besagte Update soll in den nächsten Tagen erscheinen. Das Change-Log findet ihr hier Abschließend erklärt das Team von A Year Of Rain: "Wir hoffen, dass ihr unsere Situation versteht und trotzdem Spaß an dem Spiel in seiner neuen Form habt. Wir konnten so viel wie möglich von der Erfahrung erhalten, und wir hoffen, dass ihr unsere Bemühungen erkennen könnt. Vielen Dank für eure unbändige Unterstützung seit der Veröffentlichung. Ihr habt uns die nötige Kraft gegeben, mit dieser sehr schmerzhaften aber notwendigen Entscheidung fertig zu werden. Hoffentlich haben wir das mit der speziellen Art und Weise, wie wir mit den unglücklichen Umständen umgehen, wieder gutgemacht."A Year Of Rain startete im November 2019 in den Early Access auf Steam. Das Echtzeit-Strategiespiel stellt Teamwork und Helden-Einheiten in den Vordergrund - und erinnert schwer an WarCraft 3. Sowohl die Koop-Kampagnen als auch die Online- und Offline-Modi sind auf ein Team aus zwei Spielern ausgelegt. Darüber hinaus sind weitere Online- und Offline-Spielmodi auf Zweierteams zugeschnitten. Unseren Ersteindruck des teambasierten Echtzeit-Strategiespiels von der gamescom 2019 findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Early Access Release Trailer