Buildings Have Feelings Too!: Skurriler Städtebau-Manager für PC und Konsolen erschienen

Entdecke und rüste eine breite Palette von Unternehmen aus der viktorianischen Ära bis hin zur heutigen Zeit aus.

Freunde dich mit einer Reihe von Gebäuden an, die alle ihre eigenen Bestrebungen, Hoffnungen und Ängste haben, während sie sich damit auseinandersetzen, wie sich die Welt um sie herum verändert.

Passe das Layout deiner Stadt an, indem du Gebäude verschiebst und finde die perfekte Kombination, damit deine Stadt wachsen kann.

Expandiere über mehrere Viertel deiner Stadt und entdecke neue Wahrzeichen und Bezirke.

Am 22. April 2021 haben Blackstaff Games und Merge Games den skurrilen Städtebau-Manager Buildings Have Feelings Too! ab 14,99€ bei kaufen ) , in dem lebendige Häuser zu einer glücklichen Metropole heranwachsen sollen, für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Via PlayStation Store eShop und Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "ausgeglichen" sind, wird aktuell ein Launch-Rabatt von jeweils 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (15,99 Euro statt 19,99 Euro).In der Spielbeschreibung heißt es: "Buildings Have Feelings Too! ist ein aufregendes neues Städtebau-Spiel, das von Gebäuden und der Stadt handeln, die sie bewohnen. Stell dir eine Stadt vor, in der Gebäude wie Menschen leben und miteinander reden. Jedes einzelne davon hat seine eigenen Bestrebungen, Hoffnungen und Ängste. Die meiste Zeit versuchen sie nur, miteinander auszukommen und den Tag zu überstehen. Baue deine Stadt zu einer belebten Metropole mit einer Reihe von Geschäften, Büros, Unterhaltungs- und Vergnügungsmöglichkeiten aus, damit deine Gebäude gedeihen; oder riskiere, dass sie für immer abgerissen werden."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer