Fell Seal: Arbiter's Mark: Taktik-Rollenspiel für PC, PS4 und Xbox One erschienen - 4Players.de

Erlebe eine epische und tiefgreifende Geschichte mit über 40 Gefechten und herausfordernden End-Game-Inhalten

Klassische Taktik-Kämpfe mit vielfältigem Terrain in wunderschön gezeichneten Umgebungen

Ein komplexes Klassensystem mit über 30 Klassen und 300 Fähigkeiten. Erschaffe einen vielseitigen Kämpfer, einen engagierten Zauberer oder einen brutalen Spezialisten, der alles kurz und klein schlägt!

Passe das Erscheinungsbild deiner Truppe an. Wähle ein Porträt, ein Outfit, Farben und die Gesamtoptik aus zahlreichen Möglichkeiten!

Statte deine Armee mit über 240 Ausrüstungsteilen aus, die entweder gekauft, von besiegten Gegnern eingesammelt oder hergestellt werden können"

1C Entertainment und 6 Eyes Studio haben Fell Seal: Arbiter's Mark am 30. April 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht . Im PlayStation Store und Microsoft Store schlägt der Download des von Final Fantasy Tactics und Tactics Ogre inspirierten Strategie-Rollenspiels mit 24,99 Euro zu Buche. Auf Steam wird noch bis zum 7. Mai ein Launch-Rabatt von 15 Prozent gewährt, so dass hier nur 21,24 Euro fällig werden. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 93 Prozent der über 400 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Fell Seal: Arbiter's Mask ist ein rundenbasiertes Taktik-RPG in einer Fantasiewelt mit einem Hauch von Steampunk. Übernimm die Kontrolle über Arbiter Kyrie, einer Agentin des Rats der Unsterblichen, der für Stabilität und Ordnung im Land verantwortlich ist, und führe deine Truppen durch schwierige Gefechte.Features: