Fell Seal: Arbiter's Mark: Erste Erweiterung mit Monstern und Missionen

Mit "Missions and Monsters" ist die erste Erweiterung für Fell Seal: Arbiter's Mark angekündigt worden. Der DLC wird am 23. Juni 2020 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen (Preis: 12,99 Euro).Mit der Erweiterung wird man Monster aus ganz Teora rekrutieren/zähmen und ihnen individuell Klassen zuweisen können (bis zu 20 Monster-Unterklassen). Die monströsen Mitstreiter kann man zusammen mit den restlichen Streitkräften in den Kampf schicken. Außerdem werden mit dem Bestienmeister, dem Samurai und dem Zänker drei weiteren menschliche Klassen eingeführt. Die Entwickler versprechen zudem neue Ausrüstungsgegenstände, weitere Herstellungsrezepte, fünf Schauplätze und die Möglichkeit, Rekruten auf Missionen zu entsenden, die dann Ressourcen sammeln und spezielle Belohnungen verdienen können.Letztes aktuelles Video: Missions and Monsters DLC