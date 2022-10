Turtle Beach: VelocityOne Flightstick vorgestellt

VelocityOne Flightstick von Turtle Beach: Das sind die Features

Acht hochpräzise Achsen : Die hochauflösenden, berührungslosen Sensoren an den Hauptsteuerknüppelachsen (links/rechts, vor/zurück und Drehung) ermöglichen eine präzise Reaktion und eine lange Lebensdauer der Hauptsteuerknüppel. Das Nano-Trimmrad sorgt für die nötige Feinabstimmung der Fluglage und ein analoger POV-ut gibt uns Optionen zur Feineinstellung der Cockpit-Ansicht oder der Strafe-Thruster auf Missionen, die sich im Weltraum abspielen.

Multifunktions-Gashebel und Klappenhebel : Die Gashebel steuern die Leistung des Haupttriebwerkes, während mit den Klappenhebeln die sekundären Steuerflächen im Handumdrehen eingestellt werden können. Darüber hinaus ist es möglich, mittels austauschbarer Gashebelaufsätze die Anpassung der Steuerung an Kampfjets oder Verkehrsflugzeugen vorzunehmen.

Multiplattform-Kompatibilität : Dank des im Lieferumfang enthaltenen USB-C-auf-USB-A-Kabel (3,5 Meter Länge) können Spiele nicht nur auf der Xbox Series X|S oder One, sondern auch auf dem PC per integriertem Modus-Schalter gespielt werden. Der VelocityOne Flightstick wurde für maximale Kompatiblität auf jeder Plattform optimiert und ist für die Navigation von Luft- und Raumfahrtsimulationen und Kampfsspiele auf Xbox und Windows-PCs konzipiert.

27 programmierbare Tasten : Mit dem digitalen 8-Wege-POV-Hut, einem Schnellfeuer-Auslöser, am Stick befestigten Tasten, zwei Gashebel-Rastungen und acht programmierbaren Basistasten sind alle wichtigen Flugfunktionen stets abgedeckt.

Flugmanagement-Display : Das integrierte OLED-Flugmanagement-Display sorgt dafür, dass wir die Leistung auf das jeweilige Spiel abstimmen können. Steuerprofile, Trimmrad-Eingabemodus sowie Rudersperre und mehr lassen sich hier auswählen.

Flugkonfigurationsrad : Im Flight Managment-Display ist der Joystick mit intuitivem Drehrad, welches über eine Klickfunktion verfügt, an der Basis des Sticks konfigurierbar. Hierbei stehen Konfigurationsoptionen zur Auswahl, sowie Aktualisierungen der Produktleistung in Echtzeit, die mit allen im On-Board-Speicher abgelegten Informationen zusammenarbeiten.

Touchpad-Navigationssensor : Der Touch-Sensor bietet einen präzisen Tastendruck und ermöglicht so volle Kontrolle über die Mauszeigerfunktionalität, die sich ideal für die Navigation in Simulationsspielen und ihren Systemen eignet. Auch die Waffensteuerung beliebter Luft- und Weltraumkampfsimulationen profitieren von ihm.

Beidhändiges Design : Der Hauptstick wurde für die Steuerung von Kampfjets und Verkehrsflugzeugen gleichermaßen entwickelt. So bietet er eine besonders ergonomische, beidhändige Form mit einer umkehrbaren Handgelenkstütze. Die acht programmierbaren Basistasten lassen uns die Steuerung genau auf individuelle Bedürfnisse abstimmen.

Pro-Aim-Fokus-Modus : Die Empfindlichkeit des Hauptsticks ist anpassbar, um Feinde genaustens anzuvisieren und Landungen präzise anzugehen.

Turtle Beach Audio-Vorteil : Der Hersteller liefert die bewährten Turtle Beach-Audiofunktionen gleich mit. Der Anschluss eines beliebigen 3,5 mm Headsets ermöglicht Features wie Superhuman Hearing, diverse EQ-Modi, Mic-Monitoring und Game- und Chat-Balance.

Xbox-Navigationssteuerungen : Auch die Xbox-Konsolen lassen sich über den VelocityOne Flightstick problemlos bedienen. Dabei kommen die lizenzierten Xbox-Tasten zum Einsatz und eine weiße LED zeigt die erfolgreiche Verbindung an.

Bluetooth Companion-App : Tablets und auch unser Smartphone können mit der Flightstick-App verbunden werden. Diese steht nicht nur für iOS, sondern auch für Android-Geräte zur Verfügung.

: Tablets und auch unser Smartphone können mit der Flightstick-App verbunden werden. Diese steht nicht nur für iOS, sondern auch für Android-Geräte zur Verfügung. Einstellbare RGB-Beleuchtung: Mit den einstellbaren Beleuchtungsoptionen ist es möglich, Farben, Helligkeit und Reaktion mehrerer RGB-LED-Zonen zu beeinflussen.

Gaming-Zubehörhersteller Turtle Beach stellt heute den neuen VelocityOne Flightstick vor. Den universellen Simulationscontroller-Joystick für Luft- und Weltraumkampfsimulationsspiele gibt's für PC & Xbox.Er soll Spielern eine immersive und besonders präzise Steuerung bieten. Ob er hält, was er verspricht, verraten wir euch schon bald im Zuge eines ausführlichen Tests. Im Folgenden erfahrt ihr zunächst, womit der VelocityOne Flightstick von Turtle Beach aufwartet.Der VelocityOne Flightstick von Turtle Beach kommt mit insgesamt acht Achsen, darunter berührungslose Hall-Effekt-Sensoren an den Hauptachsen X und Y. So sorgt er für eine präzise Steuerung, während gleich zwei Multifunktionshebel die Haupttriebwerksleistung und die Einstellung der Steuerflächen übernehmen sollen.Das präzise Nano-Trimmrad des Joysticks soll darüber hinaus eine Feinabstimmung der Flughöhe ermöglichen und das OLED Flight Management-Display die Einstellungen erleichtern. Ganze 27 programmierbare Tasten, darunter beispielsweise ein Schnellfeuer-Auslöser, ein integriertes Trackpad sowie eine Bluetooth-Verbindung, die mit der zugehörigen App kommuniziert, bieten eine Vielzahl an verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten.Den VelocityOne Flightstick von Turtle Beach kann ab sofort unter der Webseite des Herstellers, aber auch bei teilnehmenden Händlern zu einem Preis von 129,99 Euro vorbestellt werden. Er kommt am 17. November in den Handel.