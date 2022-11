Turtle Beach: VelocityOne Rudder - Neues Flugsimulationszubehör jetzt erhältlich

Turtle Beach: Das ist der VelocityOne Rudder

Gaming-Zubehörhersteller Turtle Beach gibt die weltweite Verfügbarkeit des VelocityOne Rudder bekannt. Bei ihm handelt es sich um die neueste Ergänzung für Simulations-Fans.Mit diesem will Turtle Beach für ein neues Level an Realismus sorgen. Dabei bietet das VelocityOne Rudder einige Features, die wir euch im Folgenden etwas genauer vorstellen wollen.Der VelocityOne Rudder von Turtle Beach soll die perfekte Ergänzung zum Flight Iniversal Control System der Serie des Herstellers bieten. Darüber hinaus wird er mit dem erst kürzlich angekündigten VelocityOne Flightstick , der bereits in wenigen Tagen auf den Markt kommt, kompatibel sein. Für Flugsimulations-Fans, die am liebsten auf dem PC, der Xbox Series X|S oder der Xbox One abheben, bietet Turtle Beachs neueste Kreation spannende Funktionen, wie zum Beispiel:Der VelocityOne Rudder stellt für den Hersteller den "nächsten Schritt [im] Bestreben, Flugsimulator-Spieler*innen ein modernes und realistisches Flugsteuerungserlebnis mit den neuesten Technologien zu bieten" dar, wie Jürgen Stark, seines Zeichens Chairman und CEO der Turtle Beach Corporation, erklärt. Darüber hinaus verrät er: "Von unseren Ständen auf den RIAT und Miramar Air Shows bis hin zu Online-Flugsimulator-Gruppen - die ersten Reaktionen der Fliegergemeinde auf unsere neuen Pedale waren überwältigend positiv."So sei Stark und sein Team vor allem davon begeistert, an vorderster Front mit dabei zu sein, wenn es darum geht, die Erwartungen der Spieler an hochwertiges Zubehör für Flugsimulationen neu zu definieren, wie es weiter heißt.Ab sofort könnt ihr euch den VelocityOne Rudder über die Shops teilnehmender Händler zu einem Preis von 299,99 Euro bestellen. Weitere Informationen zu den einzelnen Features der Pedale findet ihr auf der offiziellen Seite des Herstellers.