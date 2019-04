Dragon Star Varnir: Termin des Japan-Rollenspiels steht fest; Hexen im Kampf gegen Drachen - 4Players.de

Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4)

Der Termin steht fest: Idea Factory International und Reef Entertainment (via Koch Media) werden Dragon Star Varnir am 14. Juni 2019 für PlayStation 4 veröffentlichen. Einen Blick auf das Kampfsystem des Japan-Rollenspiels kann man im folgenden Trailer werfen. Zu sehen sind die Hexen im rundenbasierten Kampf gegen verschiedene Drachen. Das Schlachtfeld ist dabei in drei Ebenen aufgeteilt (Oben, Mitte, Unten). Für einen bestmöglichen Angriff können die Spieler jederzeit frei zwischen den Ebenen wechseln. Einige Feinde sind so groß, dass sie alle drei Ebenen einnehmen.Die "kleinen Schwestern" und das "Feeding-System" werden auf den folgenden Screenshots präsentiert. Die Schwestern vertrauen darauf, dass die Spieler sie mit Drachenblut oder Fleisch versorgen. Drachenblut und Fleisch werden während des Abenteuers gesammelt. Wenn die Spieler die Schwestern "verhungern lassen", werden sie verrückt. Wenn sie zu viel bekommen, verwandeln sie sich in einen Drachen.